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那爾那茜高考材料造假 官方通報實錘

中國新聞組／北京22日電
那爾那茜在「封神三部曲」中飾演鄧嬋玉。（取材自微博)
那爾那茜在「封神三部曲」中飾演鄧嬋玉。（取材自微博)

因電影「封神三部曲」走紅的女演員那爾那茜近日陷「高考移民」、「定向委培違約」等風波，引發外界對於教育公平的質疑。事件引發輿論關注後，內蒙古自治區相關部門成立聯合工作組展開核查，21日通報初步結果，確認那爾那茜高考報名材料造假，消息一出，上了熱搜。

新華社報導，通報稱，那爾那茜1990年2月在呼和浩特市隨父辦理出生落戶，2011年11月戶口隨父遷出內蒙古。2008年，那爾那茜在戶口所在地呼和浩特市，以呼和浩特第八中學城鎮應屆生身份參加高考報名，但實際沒有該校就讀經歷及學籍，相關行為涉嫌高考報名材料造假。

關於委培違約問題，2008年6月，內蒙古民族文化大區建設領導小組辦公室（甲方）與那爾那茜等同學（乙方）簽訂委培協議，約定「乙方畢業後，必須按甲方要求返回內蒙古自治區從事與委培目的相應的工作」，「如甲方在內蒙古自治區範圍內無法安排乙方就業，則允許乙方自主擇業」等。2012年6月27日，那爾那茜向領導小組辦公室提出赴挪威攻讀碩士學位報到需取回畢業證、學位證原件的申請。經研究同意將畢業證、學位證原件等材料交給那爾那茜。

通報指出，針對調查中發現的相關問題，聯合工作組正在進一步深入核查，並將根據核查結果督促啟動相應處置程序，依法依規對涉事人員嚴肅追責問責。同時，舉一反三，完善制度，加強管理。

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