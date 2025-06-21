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廣州女酒駕被查稱「人大代表可以喝酒」官方公布處理結果

中國新聞組／綜合報導
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女子被送上警車。(取材自浪潮新聞)
女子被送上警車。(取材自浪潮新聞)

廣州一名女子在遭查酒駕時自稱是「人大代表」拒絕配合，引發輿論關注。天河區人大常委會6月20日公告，涉事女子因涉嫌違法，已被責令辭去廣州市天河區第十屆人民代表大會代表職務，其代表資格依法終止。

據「浪潮新聞」與多名網友爆料，事件發生於6月18日深夜約11時，地點在天河區車陝路。交警設卡查酒駕時，一名女子將車停至路邊後試圖聯繫代駕，仍遭交警發現。目擊者表示，女子企圖離開現場時遭勸阻並發生激烈爭執，大喊「人大代表可以喝酒」，不斷反抗執法。影片中，女子高聲辯稱可飲酒，遭交警糾正「可以喝酒，不可以（酒後）開車」，但仍堅持己見。

現場網友指出，女子在酒精呼氣測試過程中多次抗拒，最終測得酒精含量為220mg/100ml，遠超醉駕標準，屬於刑事違法行為。整個查處過程歷時半小時，至次日凌晨0時20分左右，該女子被帶上警車，其座駕亦被拖離現場。

天河區人大常委會6月20日第49次會議通過王莉辭職決議，依據「中華人民共和國全國人民代表大會及地方各級人民代表大會代表法」相關規定，其代表資格正式終止。當地人大工作人員對媒體表示，已依程序依法依規作出處理。此案亦引發網友熱議，多數輿論譴責濫用身份特權的言行，呼籲依法從嚴懲處，保障執法公信力。

華人

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