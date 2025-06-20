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中考趕上暴雨…湖南路塌橋損 考生帶泳圈游泳趕考

中國新聞組／北京20日電
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中考遇上暴雨，湖南龍山縣一名學生只好游泳出行。（取材自極目新聞）
中考遇上暴雨，湖南龍山縣一名學生只好游泳出行。（取材自極目新聞）

西南地區東部至江淮等地迎來新一輪強降雨，湖南省多地降雨破當地歷史極值，已緊急轉移群眾2.5萬餘人，政府建議全體市民非必要不外出。其中，龍山縣普降暴雨到大暴雨，造成道路塌方受淹、橋涵受損、群眾房屋農作物受損，災情嚴重，有中考考生被迫「游泳趕考」， 一小區有4名車主到地下車庫移車時失聯，縣裡正全面調動力量抽水和排水救援。

綜合報導，湖南省省應急委辦公室表示，從6月18日晚開始的此輪強降雨降雨範圍集中、雨量大、極端性強，多地降雨破當地歷史極值。全省186個縣市區172個鄉鎮雨量超50毫米，18個鄉鎮超250毫米，9個鄉鎮超300毫米，降雨極端性強。截至6月19日8時，湘西土家族苗族自治州、張家界、常德、懷化等地共轉移群眾2.5萬餘人，桑植縣將防汛應急響應提升為Ⅰ級。

受強降雨影響，澧水幹支流和沅水部分支流發生超警戒以上水位洪水。其中，澧水幹流桑植縣河段超警，澧水北源涼水口站、沅水支流酉水一級支流果利河龍山縣河段發生超過建站以來最高水位洪水。目前，全省共有178座水庫溢洪。

其中，龍山縣興隆街道降雨突破當地歷史極值，據極目新聞報導，當地一些地段積水嚴重，昨天是湖南湘西龍山縣中考第二天，據網傳視頻及當地居民稱，一位考生為參加考試而游泳出行，「一名白衣少年一早帶著游泳圈游過淹水地方，還帶了一個塑料袋，裡面裝著乾淨衣服和書本之類的東西，游出水深的地方後，往龍山縣第三中學方向去了，那裡是中考的考點」。

中考遇上暴雨，湖南龍山縣一名學生只好游泳出行。（取材自極目新聞）
中考遇上暴雨，湖南龍山縣一名學生只好游泳出行。（取材自極目新聞）

當地教體局工作人員表示，這位學生應該是一名考生，早上也確實有考生受暴雨影響遲到，當地已決定啟用備用卷。為保證考生參加考試，一方面多部門轉運被大水圍困的考生，同時還排查了所有考生是否有及時參加考試。19日下午，所有考生已經順利參加了考試。

另據新京報，龍山縣龍嶺國際小區有業主反映，有4名車主到地下車庫移車時失聯。一名業主稱，19日凌晨因車庫積水上漲太快，有移車的車主來不及撤離。縣裡已全面調動力量在抽水和排水，搜救正進行中。

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