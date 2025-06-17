寧夏父子海南度假被浪捲入海 26小時後竟漂流到廣東

男子在漁排上獲救。（取材自觸電新聞）

一對來自寧夏的朱姓父子近日在海南澄邁海邊，被突如其來的海浪捲入大海，當天晚上颱風「蝴蝶」在海南東方市登陸，他們穿著救生衣在洶湧的波濤中漂流，父親一度在大海中消失，在經歷了26小時的海上漂流後，他們在廣東湛江徐聞縣附近海域分別獲救。

湛江日報報導，當天朱姓父子本想趁著假期享受海邊的悠閒時光，突然狂風大作，大浪排山倒海般地向岸邊撲來，兩人被這突如其來的海浪瞬間捲入大海，所幸父子倆均穿著救生衣，洶湧的波濤中，父子倆被海浪推離岸邊，愈來愈遠。

夜幕降臨，海上的溫度驟降，朱某緊緊握住父親的手，互相支撐著求生的信念。

當天，颱風「蝴蝶」的來襲令父子倆的困境愈發嚴峻，在漂流近26小時、與死神無數次擦肩而過之後，父子倆終於漂至廣東徐聞縣西連鎮昌南碼頭附近海域漁排，他們拚盡最後一絲力爬上漁排。

夜幕再次降臨，又饑又累的父親更在一次海浪的衝擊中被拍入海中，兒子朱某無力幫助，只能眼睜睜地看著父親在大海中消失，恐懼、絕望的緊緊抓著漁排的護欄，孤獨地熬過了又一個黑夜。

男子幸運獲救。（取材自湛江日報）

直至颱風過境後，朱某被救災復產的群眾發現，徐聞縣警察與當地漁民組成救援隊伍，終於將朱某轉移到船上，得到了急救處理。

對於失蹤的父親，當地警方也積極展開全面搜救行動，最終在湛江附近海域一處空置的網箱上發現了朱某的父親，他已接近休克狀態。經過醫護人員的全力搶救，父子倆順利脫離險境。