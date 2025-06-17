湖南鞭炮廠爆炸至少9死 竄巨大蘑菇雲、民驚逃以為地震

湖南常德臨澧縣一間煙花鞭炮廠16日上午發生爆炸，現場竄出「蘑菇雲」。（視頻截圖）

湖南常德臨澧縣一間煙花鞭炮廠16日上午發生爆炸，現場竄出「蘑菇雲」，方圓20公里都有震感，截至6月17日9時，該事故已造成9人遇難，26人受傷。 花炮廠負責人表示，爆炸可能是藥餅發酵導致自燃自爆，當局稱事故原因仍在調查。但該煙花廠今年才因未履行消防安全職責、改變工房用途兩度遭罰，現在傳出爆炸事故，讓網友炸鍋。

來源：阿龍說丑態

綜合現代快報、明報等媒體報導，網上流傳短片顯示，花炮廠爆炸後，空中騰起巨大的蘑菇雲，黑煙中還伴隨煙花在空中炸開，周邊石門縣、澧縣都有民眾稱感到震動。有澧縣市民表示，她聽到5聲巨響，以為是打雷；一名住在花炮廠周邊約5公里的張姓村民說，「房子被震得搖晃了三四次，我們還以為是地震 」。許多周邊住家的玻璃被震碎，還有村民房屋天花板被震落、房門受損；多名村民表示，附近還有路人因為爆炸受傷。

造成爆炸的原因尚未查明，涉事工廠徐姓負責人表示，可能是前一日下雨，雨水灌入倉庫，藥餅潮濕發酵自燃自爆。他還說，開始時還以為事故是一名五旬員工操作裝藥機時失誤引發，目前該員工沒事，其他同在操作裝藥機的7名員工中，有5人安全撤離。據了解倉庫約有1、2萬個藥餅，每個藥餅內含1公克左右的火藥。徐透露，包括其本人，廠內近70名員工均為村中的中老年村民，而據常德市應急管理部門通報，事發時大部分員工不在爆炸區域。

該花炮廠一名員工稱，是成品庫發生爆炸，爆炸時她就在旁邊裝貨，她聽到聲音趕緊躲到旁邊水溝裡，炸飛的石頭打到她的頭部，隨後她趁著爆炸間隙跑到山上，目前她正在醫院治療。

天眼查APP顯示，涉事的山洲煙花有限責任公司成立於2017年。據了解，該企業今年1月因未履行消防安全職責，被臨澧縣消防救援大隊處以行政處罰，罰款5000元；在爆炸發生前的19天，還因改變工房用途，被臨澧縣應急管理局處以1.5萬元罰款。