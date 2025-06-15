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杜拜67層摩天大樓深夜大火 火舌沿牆猛竄 3820人險逃生

一文看懂伊朗火力 「烈士」飛彈首曝光 以防空扛得住？

上航班機飛到一半機艙內冒煙 原來是「這東西」惹禍

記者陳湘瑾／綜合報導
6月13日，上海航空FM9449航班飛行過程中有旅客攜帶的行動電源冒煙。（取材新京報）
6月13日，上海航空FM9449航班飛行過程中有旅客攜帶的行動電源冒煙。（取材新京報）

中國飛機上又出現旅客不當使用充電寶（行動電源）的情況，6月13日，上海航空FM9449航班飛行過程中有旅客攜帶的充電寶冒煙，該航班機組人員迅速介入處置，旅客使用礦泉水接力協助撲救。據悉，該航班飛行、落地均正常。

綜合媒體報導，同在機上的旅客王先生表示，當時飛機即將降落，有旅客使用充電寶充電，機艙內突然有煙霧瀰漫，還能看到火苗，機組人員和旅客合力進行處置，機艙廣播也提醒旅客保持安靜。

據了解，僅在6月，中國就發生多宗同類事件。6月5日，南方航空杭州至深圳航班起飛後因充電寶冒煙返航迫降；6月10日，山東航空SC1159航班因充電寶冒煙緊急處置，乘務組快速控制險情。

飛機上充電寶的容量有嚴格的限制。中國民航局規定，額定能量不超過100Wh，無需航空公司批准；額定能量超過100Wh但不超過160Wh，經航空公司批准後方可攜帶。但大於160Wh的充電寶不可以帶上飛機。此外，在飛行過程中不得使用充電寶給電子設備充電。

央視指出，充電寶主要由電芯、電路板和外殼組成。電芯的主要材質是鋰離子電池或鋰聚合物電池。不合格的電芯和電路板都有可能引發自燃甚至爆炸。根據國家規定，正規上市的充電寶必須取得3C強制認證，並且標註在產品上。

如果充電寶外殼品質不佳，一旦發生擠壓、衝擊、摔落，充電寶內部電路和電芯極易出現短路、電芯漏液等問題，從而發生劇烈反應，就可能造成冒煙、起火、爆炸等嚴重後果。

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