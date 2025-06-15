全球熱銷的一款充電寶易爆炸? 北京多所大學破天荒禁用

羅馬仕2萬mAh的充電寶傳出容易自爆自燃，北京多所大學禁止學生使用。（取材自羅馬仕官網）

近日北京多所大學下發通知，禁止學生在校園內使用羅馬仕2萬mAh的充電寶（行動電源 ），理由是容易發生爆炸，多所大學已發生數起該型充電寶自爆自燃案例。通知一出立即衝上微博熱搜第一，不少網民稱，「破天荒，多所大學禁用特定充電寶還是第一次」，「既易爆炸應全面禁售，怎麼僅大學禁？」羅馬仕則致歉稱，若經權威機構鑑定該產品有缺陷，該公司將承擔全部責任。

綜合媒體報導，近日多所北京大學生稱保衛處下發通知，指接到上級主管部門提醒，近期發現20000毫安的羅馬仕牌充電寶在充電時，相較其他品牌型號充電寶，更容易發生爆炸現象。社群平台上也有網友反映遇到了充電寶爆炸，「早上6點鐘直接被火噴醒」。

北京聯合大學學生處工作人員表示，學校近期有同學發生過該品牌型號充電寶自爆自燃事件，這款自燃的概率比較高，消防部門也給學校發過提醒建議，中國傳媒大學也有一起該品牌同型號充電寶自燃案例，處理時需扔到有害垃圾桶裡。

北京工業大學耿丹學院保衛處工作人員指出，他們是接到北京市教育委員會的安全提醒，「市教委肯定是全北京高校都下發了」。

對多所大學禁用，深圳羅馬仕科技有限公司昨深夜發聲明稱，公司就給師生及公眾帶來的困擾致以誠摯歉意，並鄭重承諾，「任何經權威機構鑑定存在缺陷的羅馬仕產品，我們將依法承擔全部責任」，並強調相關信息在傳播過程中存在偏差，導致公眾產生誤解，後續進展將會通過官方渠道第一時間公布。

羅馬仕是中國知名充電寶品牌，其所屬的深圳羅馬仕科技有限公司於2012年成立，產品年出貨量達到5000萬件以上，是全球熱銷的移動電源品牌之一，並在東亞、東南亞、南非等地區銷量遙遙領先同類品牌。20000毫安充電寶是其自營旗艦店的爆款產品，熱銷200萬件以上，22.5W快充售價為人民幣76元（約10美元）。

值得注意的是，早在2019年，羅馬仕曾召回3792部OM10型號移動電源（白色1萬毫安圓形顯示屏），原因是該批產品在組裝過程中存在品控缺陷，存在自燃風險。

對於多所大學禁用該型充電寶，許多網民覺得不可思議：「更容易爆炸？？那不是應該它不要上市賣嗎，在學校爆炸不行，在其他地方炸就可以了？」「有關部門也應跟進一下，禁止禁止生產和銷售」，也有人認為爆炸只是概率問題，不應把偶然事件視為必然事件，且「啥牌子用久了都會鼓包吧」。