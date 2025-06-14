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29歲女被捅20多刀 靠假體撿回一命 網民：原來隆胸能當盔甲用

中國新聞組／北京14日電
馬女士說自己遭陌生男子刺胸口20多刀但僅一刀傷及肺部，是隆乳假體救了她一命。（取材自大河報）
馬女士說自己遭陌生男子刺胸口20多刀但僅一刀傷及肺部，是隆乳假體救了她一命。（取材自大河報）

29歲馬女士日前在浙江杭州萬象城購物後於停車場遭陌生男子持刀挾持，警方到場後，對方卻突然拿刀朝馬女士的胸口連捅20多刀，馬女士當場倒地暈了過去，送醫救回一命。事後馬女士說，20多刀中僅一刀傷及肺部，為她擋住致命一擊的是她此前隆胸所裝的假體。

據荔枝新聞昨天報導，事發在5月22日下午5點40分左右，馬女士在杭州萬象城購物後，於停車場遭陌生男子持刀挾持上車，對方讓馬女士交停車費並離開商場，馬女士趁對方不注意，向男友發送求救信息，男友通過家中電腦找到了女友手機的定位並報警，警方根據張先生提供的地址找到了現場。

馬女士說，警方要求嫌疑人下車時，對方突然用刀捅向她的胸口，連捅數十刀，打開車門後，馬女士倒地暈了過去，在當地警方解救下被送醫。

「我們自己數了大概有20多刀，幸運的是，我曾經做過隆胸手術，假體擋住致命一擊，僅一刀傷及肺部」，馬女士說。

相關話題昨天在社交網站引發關注。當事人家屬稱，此事接警單位為桐鄉市崇福派出所。該派出所工作人員對此表示，暫不接受採訪。據極目新聞報導，嘉興當地相關部門表示，警方確實接到了就此事的報警，目前仍在進一步調查。

據荔枝新聞報導，警方事後告訴馬女士及其家屬，嫌疑人捅傷馬女士後隨即自殺，已經死亡，案件也已結案。

對此，網民們紛紛留言：「原來隆胸還能救命了，這下醫美又要火一火了，廣告詞都想好了：『隆胸嗎？能救命的那種』」，「比古代武將的護心鏡還好使？」，「陌生男子為啥劫持她？還是另有隱情不願公開？」，「 抖音上有人說欠網貸逼到走投無路但無法證實」，「另一個版本說警察處置不當才讓當事人在現場被連捅20多刀，建議官方調查警方是否需負責任」。

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