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中國國足主帥被炒 已接5國邀請 新帥帶隊東亞盃

中國新聞組／北京14日電
伊萬科維奇不愁沒工作，已接獲五國邀請。(取材自北京青年報)
伊萬科維奇不愁沒工作，已接獲五國邀請。(取材自北京青年報)

因國足未能躋身2026年世預賽亞洲區第四階段附加賽，中國足協按合約約定，單方終止與中國男足主教練伊萬科維奇團隊（外籍）的合作，這意味著國足將由一名新主帥（或臨時教練組）帶隊參加於7月進行的新一屆東亞杯足球賽。伊萬科維奇本周末離開中國，但他不愁沒工作，已接獲五國邀請。

綜合北京青年報、財聯社報導，中國男足主教練伊萬科維奇13日出現在中國足協辦公地。由於他計畫於本周末返回克羅埃西亞，因此在本周最後一個工作日他需要與足協溝通解約的相關事宜。

由於雙方當初簽訂的合同對包括18強賽在內，本屆世預賽各階段帶隊戰績有明確任務指標，因此在國足無緣晉級世預賽亞洲區附加賽的情況下，足協可以免賠償與伊萬科維奇團隊終止合作，雙方在履約、解約問題上並不存在分歧。有關「伊萬科維奇要撈一筆違約金」的傳言，不攻自破。

71歲的伊萬科維奇結束了在中國男足為期1年3個月的執教後會否找到新東家？據了解，進入2025年後，他接到過來自伊朗、伊拉克、俄羅斯、克羅埃西亞、沙烏地阿拉伯等國家的俱樂部或足協的邀約，不愁找不到新工作。

對此，網友紛紛表示，「加油，期待打臉。反正中國足球不要臉」、「難道每個總教練都是騙子嗎？找找自身原因」、「輸球跟總教練沒任何關係」。

事實上，國足歷次換帥，足協都會接到多名教練，特別是外教的報價，但經歷國足周而覆始的大賽兵敗後，中國足協當務之急是選擇一名能夠帶領國足走出困境，並將球隊引入正軌的新主帥。也正是由於選帥工作需要嚴格履行程序，因此不排除國足暫由臨時教練團隊接手出戰東亞杯的可能性。但無論如何，國足都將迎來一段新的發展周期。球隊是觸底反彈，還是跌破「下限」？本輪換帥的成效將起到關鍵性作用。

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