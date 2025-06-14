湖南實習醫師墜樓前 院方轉帳40萬稱「勞務報酬」

羅帥宇生前收集大量資料舉報湘雅二醫院涉器官販賣。(取材自微博)

湖南中南大學湘雅二醫院實習醫師羅帥宇墜亡後，家屬從其電腦資料中發現存在多筆轉帳紀錄及醫療腐敗相關舉報資料，其中該院給其轉帳40多萬元人民幣（約5.5萬美元），家屬懷疑是羅帥宇知悉醫院涉不法之後所對其付出的「封口費 」。不過官方昨晚發布的通報中稱，這些轉帳紀錄是「發錯了績效獎金」。

據大象新聞報導，提到電腦遺物所涉內容，羅帥宇的父親羅甫祥曾表示，涉及有關湘雅二醫院的內幕，還有一些疑似舉報劉翔峰及其他醫務人員涉嫌違法犯罪的材料，家人由此懷疑羅帥宇的死亡另有隱情，或許與他參與舉報有關。

劉翔峰是湘雅二醫院醫師生，2022年8月因網路通報存在「誇大病情」、「虛構病患病徵」等問題，同年8月25日，被長沙市紀委監委以涉嫌嚴重違法控制調查。2024年10月31日，劉翔峰一審被判17年徒刑。

家屬提供的羅帥宇微信 聊天紀錄顯示，2021年9月至2023年9月間，湘雅二醫院以「勞務報酬」名義向其轉帳共40萬元以上。金額最多的一次是2023年8月轉入的3萬6600元，最少的一次是2023年2月轉入的8426元。羅帥宇的叔叔羅輔軍說：「羅帥宇只是個實習醫師，醫院為什麼要給他發放如此高額的『勞務報酬』？」這些錢的來歷，警方也沒有給出說法。

羅帥宇家屬稱，在恢復其個人電腦資料後，發現其中包含多筆可疑轉帳紀錄，以及涉及醫院內部人員涉嫌違法犯罪的舉報資料。其中，曾因「切除患者正常腸管」而被廣泛質疑的醫生劉翔峰再次被提及，疑還涉及洗錢活動。

不過據13日晚發布的湖南官方聯合調查組通報指出，舉報所指的「醫院通過羅某宇等研究生洗黑錢、分贓款」情況，經核查，湘雅二醫院根據績效管理辦法向腎臟移植科發放醫務人員績效，由科室根據職工實際工作量進行二次分配。但該科室違反醫院相關規定，存在將部分績效先發放至多名研究生帳戶，再轉至個別職工帳戶的現象。

羅帥宇近三年在讀期間，科室累計向其發放33.379萬元，其中29.526萬元分批次轉回科室原護士長，用於發放科室人員績效，剩餘3.853萬元為羅某宇個人績效。該行為反映出該科室在績效分配中存在管理不規範問題，已責令醫院整改，並對涉事科室主任、護士長等四人進行了嚴肅問責。