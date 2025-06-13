兒車禍亡賠償金60萬 男打賞女主播花光 妻只討回這數目

網民稱是黃某家人向女主播討要賠償金時的直播畫面。（視頻截圖）

近日有網民爆料稱，安徽桐城一名男子因迷上某短視頻平台上一名女主播，前後為她打賞60萬元（人民幣，下同），而這60萬元是其22歲獨子因車禍去世的賠償金。其妻獲悉後氣炸，連夜上門向女主播討要打償款並發生衝突，在當地相關部門協調下，女主播退還15萬元和解。網民怒批這名男子喪盡天良，並認為退15萬元太少，質疑當地為息事寧人而大事化小。

綜合縱覽新聞、網易報導，6月8日，一則安徽桐城一名男子將兒子60萬死亡賠償打賞女主播，妻子討要打賞金發生糾紛的消息在網上持續傳播並持續發酵。據多位網民發布信息，安徽桐城男子黃某持續打賞當地一名女主播熊某，一共打賞了60萬，而打賞金是黃某兒子車禍死亡所獲得的死亡賠償金。

黃某妻子獲悉後氣炸，連夜找上女主播熊某，要求返還，雙方發生糾紛。據不少網民曬出多段三四分鐘長的視頻，稱是黃某家人向熊某討要賠償金時的直播畫面，視頻裡聲音吵雜，視頻中顯示的幾人對話是當地方言，聽不太清楚在說些什麼。

女主播帳號發布的「收條」。（視頻截圖）

疑熊某的小號針對此事多次發布的文字信息稱，她知道黃某的家庭情況後，第一時間湊了10萬給了黃某妻子，但有些蹭流量的主播將她和黃某妻子放到了風口浪尖。她跟黃某僅是主播與粉絲的關係，平時在直播間裡只是正常的直播互動，從未有過越界行為，未通過私下承諾、情感欺騙誘導打賞。

黃某是桐城市新渡鎮人，在雙港鎮居住。該鎮一名負責人表示，當地多部門已經介入協調處理此事。雙港鎮派出所則證實，已接到當事一方報警，正在處理中，「它涉及到好幾個地方，是個民事糾紛」。

6月11日，有網民發文稱，6月10日，在各級部門介入和調解下，熊某與黃某簽訂和解協議，熊某向黃某支付15萬元。該網民還曬出了一張「收條」，內容是通過微信 轉帳和支付寶 轉帳，加上現金共收到了熊某15萬元，收款人簽名是黃某。6月11日晚，熊某在其帳號進行直播時也稱，出於人道主義退還了15萬元，並展示了一張「收條」。

新渡鎮政府工作人員證實，10日晚，雙方簽了協議達成和解，女主播退還了15萬元。但黃某是否打賞了60萬，打賞金是否為兒子死亡賠償金等問題，具體細節無法給出準確回答。

對此，網民們紛紛譴責黃某花光兒子車禍賠償金用來打賞女主播的行為「喪盡天良」，「傻逼到令人髮指」，「應該定性為詐騙」，「啥錢都敢花這個男的xx不如啊」，「退15就行了？」，「60萬平台收一半，主播30萬，工會也要扣一部分，交稅等等，到手真沒多少」；也有網民認為「「成年人應該為自己的行為負責，哪有打賞贈予的還要回去的道理？」。