哪吒汽車CEO被員工堵門討薪 下一秒宣布居家辦公

曾為造車新勢力的哪吒汽車傳出倒閉欠薪，圖為2022年哪吒發表的運動型智享轎跑哪吒S。（新華社資料照片）

中國新能源汽車業內卷嚴重，業績不佳的哪吒汽車傳出倒閉欠薪，員工們不滿公司未拿出誠意解決，近日前往哪吒汽車上海總部圍堵討工資，據網傳視頻，一批員工情緒激動圍坐在董事長兼CEO方運舟的辦公室門口討工資，方運舟問了「你們這是做什麼？」與員工針對相對後兩度關上門，引來員工不滿。據報導，哪吒母公司將破產重整，總部停止使用，即日起居家辦公。

據大河報報導，6月11日，網上流出視頻顯示，哪吒汽車上海總部內，不少員工圍坐在董事長兼CEO方運舟的新辦公室門口，討要被拖欠的工資。現場氣氛緊張，員工們情緒激動，方運舟則顯得頗為不耐煩。

早在5月底，哪吒汽車上海總部的LOGO就被連夜拆除，辦公地點也遷移至別處，沒想到新總部開工首日就上演了這一幕討薪大戲。視頻裡，方運舟對著蹲在門口的員工質問道：「你們這是做什麼？」 員工們回應：「討要工資」 ，方運舟讓員工們直接去申報工資，可員工們不滿意這個答覆，紛紛表示想和他好好聊一聊。方運舟接著說：「你們先選三個人出來。以前都在公司共過事，現在還這樣幹嘛」。

此話一出，員工們立刻懟了回去：「我們要工資啊，你這什麼態度」， 方運舟只是回應：「我什麼態度，你們該申報就申報去」 ，說完，便關上了辦公室房門。員工們喊道：「你既然出來了，就該給我們一個答覆」， 但方運舟並未理會。討薪員工情緒激動，但無過激行為 。另一段視頻中，方運舟簡單說了幾句話後，再次隨手關上門。一位哪吒汽車相關負責人表示，公司將於6月16日前正式進入破產重整程序。

而就在員工赴上海總部圍堵討薪之後，哪吒汽車總部內部昨宣布，員工自6月12日起居家辦公，辦公室門禁已經失效，員工搬離個人物品需由行政部門向屬地相關部門和物業報備。並稱方運舟已前往桐鄉，不在上海辦公。

據紅星新聞，哪吒汽車員工的主要訴求包括拿到拖欠的薪水、社保與N+1賠償金，部分員工還要求認購期權退款，但截至目前，大部分離職員工都沒有拿到錢，有前員工說「方運舟的回覆就是讓大家走法律途徑」。

另外，有經銷商說，他們也是「一分錢都沒拿到，也沒有任何說法。哪吒汽車只是讓法務和我們簽了債權確認書，後續大區進行了完善。據說現在只能等破產走法律程序」。