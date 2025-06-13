國家鐵路局第一虎 局長費東斌落馬 中今年已27人被查

費東斌。（取材自中央紀委國家監委網站微信公衆號）

中國中央紀委國家監委12日通報，國家鐵路局黨組書記、局長費東斌涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。1970年生的費東斌是第二十屆中央候補委員，是國家鐵路局組建以來首個落馬局長；中國反腐打虎力道不斷加強，根據中紀委公開訊息，今年來已有27名中管幹部被查。

綜合明報、中國新聞網報導，費東斌1991年畢業於長沙鐵道學院後，長期在鐵路系統工作，曾任瀋陽鐵路局總工程師、青藏鐵路公司常務副總經理、鐵道部運輸局副局長、北京鐵路局常務副局長、濟南鐵路局常務副局長、呼和浩特鐵路局長等職。

2016年5月，費東斌離開鐵路系統，歷任內蒙古呼和浩特市政法委書記、烏蘭察布市委書記等職；2021年調任河南 副省長，次年任交通運輸部黨組成員，擔任現職直至被查。

中國持續保持反腐高壓態勢，此前最廣為人知的「鐵老虎」有原鐵道部長劉志軍（判處死緩）、原鐵道部運輸局長兼副總工程師張曙光（判處死緩），以及原鐵道部長、中國鐵路總公司總經理盛光祖（判監15年）等人。