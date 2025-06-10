四川退休警返聘破大案 原本是刑偵劇原型 但為何被抓？

吳某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被批捕。（取材自上游新聞）

四川省內江市資中縣公安局退休 民警吳某因涉嫌非法吸收公眾存款罪於6月1日被檢方批捕。據悉，吳某原是資中縣公安局刑警大隊大案中隊副中隊長，2011年提前退休後，曾從事民間借貸活動，2022年8月被內江市公安局返聘，在重特大陳案「內江比爾金店特大持槍搶劫殺人案」擔任專家顧問，該案告破後吳某榮獲二等功。然而，去年吳某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被舉報，隨後在西安被警方抓獲。

上游新聞報導，2001年8月9日8時許，在內江市市中區最繁華的大同街發生了一起持槍搶劫殺人的惡性案件，犯罪嫌疑人在比爾金店持槍殺死兩人，搶劫了價值50多萬元首飾，該案即「內江比爾金店特大持槍搶劫殺人案」，當年因受刑偵技術等因素影響，始終無法鎖定犯罪嫌疑人。

知情人士指出，該案告破後，有影視公司籌備以該案為原型拍攝一部刑偵劇，選擇吳某為主角原型。但該劇尚未拍攝，主角原型已因涉經濟犯罪被抓。

知情人士透露，吳某被抓與其退休後從事過一段時間的民間借貸活動有關，去年他被人舉報，當地警方隨即展開調查。今年4月，吳某在西安旅遊游時被警方抓獲。「與吳某一起被調查的還包括其前妻、大姊、大姊的兒媳及兩位分別在涉案公司擔任業務主管和出納的員工。」今年4月21日，內江警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪對吳某等人刑事立案。

作為一名曾經兢兢業業多年的民警，吳某的被捕引起各界的關注和討論。在吳某的職業生涯中，曾獲得過二等功和三等功，是警隊中的優秀人才。然而，他在退休後開展民間借貸活動，這或許是走上犯罪之路的開端，他的經歷也引發了對退休民警安置和轉型的思考，如何合理安置和轉型，避免他們因生活困難而陷入犯罪的誘惑。