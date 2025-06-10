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「封神」女星那爾那茜 被爆「高考移民」 李連杰恐遭殃

中國新聞組／北京10日電
那爾那茜捲入特權爭議。（取材自微博)
那爾那茜捲入特權爭議。（取材自微博)

35歲中國女星那爾那茜因參演「封神三部曲」嶄露頭角，但她在新戲「長安的荔枝」中的表現，卻讓觀眾不甚滿意；網友爆料，那爾那茜為蒙古族，但自小在北京長大、讀書，2008年高考卻透過戶籍轉移獲得內蒙古高考資格，降分錄取進入上海戲劇學院，有「高考移民」的疑慮。而那爾那茜父疑似央視製片，引發特權質疑。事件發酵後，官媒隨即刪除了那爾那茜給高考考生送祝福的視頻。

綜合媒體報導，那爾那茜雖是蒙古人卻從小在北京長大，高考前違規占用了「定向委培班」名額，低分上上海戲劇學院表演系。畢業後不服從定向分配，未按規定支教偏遠地區，還在大三時就違約出國到挪威留學三年。她回國後還能直接在上海戲劇學院當助教，引網友質疑她濫用特權霸占少數民族學子的名額。還有網友爆料，那爾那茜的父親疑似央視製片，涉嫌濫用職權「走後門」。

近日正值高考期間，官方媒體為了避嫌，刪除那爾那茜的高考祝福影片。而那爾那茜還參與了由吳京、謝霆鋒及李連杰主演的電影「鏢人」，影迷都相當擔心因其特權爭議，會影響到未上映的作品。

據報導，剛開播的電視劇「長安的荔枝」中她是女主角，據說戲份不少，有網友爆料為了加入她這個原著中沒有的角色阿彌塔，將雷佳音飾演的男主角李善德的老婆寫死了。

報導稱，那爾那茜的質疑從出道起就一直未消，今年春節上映的烏爾善導演的「封神第二部戰火西岐」就是由她主演，劇中明明是英姿颯爽的女將軍，電影中卻和姬發談戀愛，引發大量吐槽，票房及口碑不佳。

目前那爾那茜及其經紀公司尚未回覆，有網友憂心「長安的荔枝」播出會受影響。

那爾那茜在「封神三部曲」中飾演鄧嬋玉。（取材自微博)
那爾那茜在「封神三部曲」中飾演鄧嬋玉。（取材自微博)

高考 李連杰 春節

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