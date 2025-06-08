順風車載到通緝犯 司機冷靜與警布控 開200公里收網

警方與徐先生溝通。（取材自極目新聞）

一段順風車司機協助警方抓捕涉案人員的片段，近日在網路上引發熱議。該司機在一次長途行程中接到警方通知，得知車上乘客竟是一名通緝犯，這位鎮靜的司機，竟然跨越多省近千里之遙，將嫌疑人送到警方布控點，幫助警方成功抓獲逃犯。

綜合媒體報導，這位順風車徐姓司機平時在全國各地奔波，接受各種順風車訂單。在5月31日他和妻子開車從安徽阜陽往福建福州途中，接到警方的信息告知他車上的乘客是一名通緝犯，要求他們將車輛開往附近派出所，並保持冷靜以免驚動乘客。

當徐先生接到馬鞍山刑警的電話和短信時，他猶豫不定，但最終冒險决定幫助警方。

「當時我們怕驚動乘客，在車上就通過微信 商議對策。一路上我們心裡忐忑不安，但表面上又要保持鎮靜，還是挺難的。」徐先生妻子說，後來丈夫假裝要在中途上廁所，乘機與警方進一步溝通，最終確定在福清海口收費站布控。

警方最終將涉案男子控制。（極目新聞）

在200多公里的危險旅程中，夫妻倆不僅要掩飾緊張，還要確保安全。6月1日中午，當他們把車開進收費站時，幾名便衣民警突然攔住了車輛，並成功控制了那名乘客，警方還提醒該乘客支付了超過1300元人民幣的車費。

馬鞍山警方對這起事件進行了調查，確認了徐先生夫婦的勇敢行為，這個驚險的經歷也讓這對夫婦得到網友的一致點讚。