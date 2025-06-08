中國遊客京都街頭起口角遭砍 傷口長達15釐米…警追查兇手

中國男性遊客在日本京都街頭被一名男子用刀具砍傷。圖為事發現場。(取材自紅星新聞)

當地時間6月6日晚，一名中國男性遊客6日晚間在日本 京都市中心街頭遭遇突然襲擊，被一名男子用刀具砍傷，傷口長達15厘米。行凶男子事後逃逸，日本警方以殺人未遂展開搜查。

紅星新聞指出，事件發生於6日晚上8時左右，地點位於京都市下京區熱鬧的五條大橋十字路口附近。據日本放送協會（NHK）及京都新聞報導，這名37歲的中國男性遊客當時正與中國旅行團約20位遊客一同行走。事發前，他們剛剛在附近的一家餐廳用完餐。

途中，該旅行團與一名同方向行走的男子相遇，雙方「因某種原因發生糾紛，並升級成口角」。據朝日電視台報報導，該名男子突然持刀具狀物體，砍向這位中國遊客的右鎖骨至側腹部一帶。

據京都新聞援引京都府下京警察署的聲明稱，受害者的傷口是一處長達15厘米的砍傷，另有媒體報導稱其「右肩被刺」。

該中國遊客被緊急送往醫院後，經確認沒有生命危險。朝日電視台在次日的最新報導中指出，受傷遊客在接受治療後，已經順利出院。

據下京警察署的說明，行凶男子從現場步行逃走，警方正在追查在逃人員。據稱，該男子身高約175厘米，體型偏瘦，身穿白色T恤，戴眼鏡。受害男性與該男子素不相識。

對此，中國駐大阪總領事館第一時間聯繫慰問受傷遊客並向日警方表達關切，要求日方盡快抓捕嫌犯，嚴懲兇手。同時提醒在日中國公民特別是遊客，加強安全防範。