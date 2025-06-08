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中留學生在日代考TOEIC 43人報名用同一住址 警疑組織作弊

中國新聞組／北京8日電
中國留學生王立坤涉嫌在東京冒名頂替他人代考TOEIC。（視頻截圖）
中國留學生王立坤涉嫌在東京冒名頂替他人代考TOEIC。（視頻截圖）

中國27歲留學生王立坤近日因涉嫌在東京冒名頂替他人代考TOEIC英語能力測試，遭日本警方拘捕，當時他身上被搜出小型麥克風。警方調查後發現，有43人在考試報名時使用和王立坤一樣的地址，疑似涉及組織作弊。

據香港01引述日本NHK報導，在京都大學研究生院就讀的王立坤，在進入TOEIC東京都板橋區考場時，謊稱自己「忘記攜帶准考證」，企圖以他人身分填寫臨時准考證。由於他提供的個人信息與身份證件不符，故露出破綻。

警方隨後發現王立坤在口罩內藏有一個3至4厘米的小型麥克風，疑似計畫在考試中與外界通話，向其他考生傳遞答案作弊，引起警方注意，調查是否涉及有組織作弊行為。當天同一考場原本預定應考的50名考生，其中約15人缺席，警方認為，他們可能是原準備接收王立坤提供答案的作弊者，得悉出狀況後臨時缺席。

警方調查後發現，王立坤涉嫌曾10多次冒名頂替他人參加考試，且參加當天同一考場的考生中，有40多人在報名時填寫與王立坤相同的住址，警方判斷有關人等事先計畫集體作弊，填寫同一地址是為了分配到同一個考場。

TOEIC多益英語考試是全球認可的英語能力測試，主辦方早前表示，近期發現考分在900分以上的中國籍考生離奇地大量增加，還有人使用相同照片但不同身分信息，重複報名考試。

去年12月，日本國際交流基金會（The Japan Foundation，JF）舉辦的日本語能力試驗（JLPT，俗稱「日檢」），也曾出現集體作弊事件，事件涉及有人代考及利用不同考區時間差作弊，多名中國及台灣考生成績被取消。

日本 留學生

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