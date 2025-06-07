夫生前匯情人500餘萬 妻提告獲判決 「小三被白玩9年」

示意圖。（本報系資料照片）

四川省雅安市女子李某在丈夫王某去世後，發現丈夫生前與女子韓某發生婚外情，近9年共轉款500多萬元（人民幣，下同）給對方，氣得找上韓某要求還錢，韓某稱那些是她委託王某購買古董的錢拒還。李某告上法院，法官根據王某去世後還留在手機裡與韓某的親密合影和示愛的聊天紀錄等證據，認定是違法贈與，判決韓某返還實收款共計514萬餘元和利息。

據紅星新聞報導， 雅安市雨城區人民法院6日披露的一起案例指出，李某與王某婚後二人攜手相伴40餘載，共同打拚積攢下家業。2024年2月，王某因病去世，同年6月，李某因另案向法院申請調取王某銀行流水及微信 轉帳信息時，竟意外發現了丈夫生前的「驚天秘密」。

原來，丈夫生前一直與另一女子韓某存在不正當男女關係。自2014年10月至2023年2月，近9年時間內，丈夫頻繁向韓某轉款102次，轉帳金額高達555.49萬元，而韓某的帳戶僅向王某轉款41萬元。

隨後，李某很快便發現了丈夫手機中與韓某曖昧的聊天紀錄、雙方的親密合影照片等。李某認為，丈夫生前所轉款項均為婚姻關係存續期間夫妻共同財產，韓某理應如數返還。但韓某矢口否認與王某存在不正當關係，稱王某所轉款項是自己委託王某代售古董的款項，沒有理由返還。氣憤不已的李某將韓某告上法院。

法院經審理後認為，據李某提供的王某與被告韓某微信聊天紀錄、轉帳信息等相關證據，以及王某與韓某二人親密照片、在微信聊天中互訴相思及表達愛意的親暱稱呼、曖昧內容，確信王某與韓某存在不正當男女關係。且王某近9年內轉帳102次，金額從500元至150萬元不等，從未備註「古董」等字樣，也無委託手續，明顯有悖常理，確認王某向韓某的轉款是贈與。

根據「中華人 民共和國民法典」等規定，本案中，王某在與李某婚姻關係存續期間，為維持與韓某的婚外不正當男女關係，未經原告同意或追認，非因生活需要擅自將夫妻共同財產贈與韓某，既違反法律規定又不符合公序良俗，應屬無效，判決韓某返還實際收取款項514萬餘元及利息。雙方均未上訴，判決已生效。

對此，有網民留言評論：「這是在告訴小三以後不能無憑無據隨便收錢，起碼搞個古董、文玩、字畫買賣呀，或借錢還錢憑證。錢款不就有依據了嗎」，「本來這妻子還在為亡夫的死傷心難過，這麼一查發現丈夫早已背叛自己9年，立馬不傷心了」，「現在該傷心難過的是小三，讓人白玩了9年」，「看來臨終前要把微信這些聊天工具處理好，不然所有的隱私都會公之於眾」。