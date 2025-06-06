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色膽包天…河北3男玩密室追著女鬼NPC拽褲摸臀 對方哭了

中國新聞組／北京6日電
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身材較胖男子伸手摸女鬼NPC。（視頻截圖）
身材較胖男子伸手摸女鬼NPC。（視頻截圖）

不少人玩陰暗的密室逃脫遊戲擔心受驚，不過這次換扮女鬼的NPC被嚇哭。河北石家莊一名女子發視頻稱自己是一名密室逃脫遊戲中的女鬼NPC，在工作時被3名男子集體猥褻，3名男子不僅對她摸腿摟腰兼摸臀，還嬉笑追著她跑企圖拽下她的褲子，讓她嚇得當場自己先逃脫密室。事後她心理受創調出監控要求門店處理，至但沒有得到門店妥善處理及對方的道歉。

綜合新浪、網易報導，6月4日，河北石家莊一名女子發布視頻稱，自己在一家密室逃脫門店上班，工作內容就是在密室裡當NPC，假扮女鬼去嚇唬來玩密室逃脫的顧客，但她怎麼也想不到受到驚嚇的是自己，而且想為自己討個公道都很難。

女子說，當天她扮好女鬼後躲在指定位置，等待顧客的到來，然後出去嚇唬他們。一般密室為營造恐怖的氛圍，會布置成陰森及昏暗空間，能見度有限。但據監控，當時有3位男顧客一起進入密室，起初其中2人看來很害怕，一直用手擋住眼前不敢看，當女子出來嚇他們時，3人一度被嚇到，其中2人還往後退，不敢再前進。

身材較胖男子低頭摸女鬼NPC的腿。（視頻截圖）
身材較胖男子低頭摸女鬼NPC的腿。（視頻截圖）

但3名男子中，其中1名身材較胖的男子疑似看到是女子假扮的女鬼，突然上前用手朝女子的腿部抓去並掀開她的衣服，女子掙脫後不以為意，繼續上前嚇唬他們，此時3人開始一起對著女子猥瑣嬉笑，身材較胖男子趁女子上前嚇唬他們時反而朝女子撲上去，摸了女子的腿，還想拽她的褲子，女子掙脫時，他的一隻手還摸到了女子的臀部，此時另外2男看著哈哈大笑。

扮演女鬼的女子。（視頻截圖）
扮演女鬼的女子。（視頻截圖）

女子在昏暗的屋內被3男如此對待，她說自己當時開始感覺害怕，就往後面跑，3男竟緊追小免，還想對小免動手，身材較胖男子甚至撲上去抱住女子的腰，最後可能是看到女子生氣了，3名男子才離開。女子當時向門店反映，得到的回答卻是「不要做這個行業」，讓她氣到忍不住大哭，發視頻希望討公道。

據該密室門店工作人員表示，事件發生後立即終止了遊戲。但由於員工當時未察覺到女生的情緒異常，導致幾名參與者離開時只留下了1人的聯繫方式，然而，通過這個電話聯繫騷擾者未果。目前，女生正在家中休息。門店方面表示會支持女生，並盡快處理此事。

網民們則紛紛呼籲女子報警：「報警就聯繫上了」，「玩密室遊戲還是有些擔憂的。比如上次看新聞說工作人員占玩家便宜，這次又是玩家欺負工作人員。好好管管吧」，「沒有情緒就不處理嗎」，「視頻證據都有了，報警啊」，「這報導出來肯定會有很多人效仿」。

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