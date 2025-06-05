做苦力不放假還不給錢 湖南某磚廠被踢爆涉虐智障員工

工人工作畫面。（取材自大象新聞）

上官正義昨發文踢爆，湖南省岳陽臨湘市一磚廠裡，多年來有數名智障男子被工頭控制從事搬磚打包作業，每天做苦力12小時，全年無休，整天接觸高溫窯爐裡磚頭，沒有任何防高溫、粉塵措施，還遭工頭打罵、扣下工資，甚至不給工資只給飯吃。臨湘市公安局獲報後，已前往解救疑似智障人員5人，並將該公司負責人等5人依法控制。

智障人員從事的磚廠打包工作區。（取材自微博）

正觀新聞報導，知名打拐志工上官正義說，今年年初，他就知道該廠控制智障人員從事苦力的情況，聽說後來又來了幾名智障人員，他因此決定於6月3日再探臨湘。目前，他所掌握在該廠有代號的智障人員有3人，付某生、「開銀」、水牛，他們已在該磚廠很多年，最開始在老廠，2023年左右又到了新廠至今。

上官正義發文稱，按磚廠銷售人員的說法，這些智障人員所從事的工作為計件，每天能賺300元（人民幣，下同）以上。他們每天12小時做苦力，半個月輪換一次白晚班，不分天晴下雨，全年無休，整天接觸從高溫窯爐裡磚頭，沒有任何防高溫、粉塵措施，生病就讓其吃止痛藥，不讓就醫。

警方查看工人身體狀況。（取材自大象新聞）

「工頭承包了磚廠的打包業務，由他們所控制的智障人員進行作業。多年來，磚廠負責人劉某飛對此是知情的」，上官正義並提供了一份錄音，劉某飛稱，「他們（智障人員）不會說普通話，傻乎乎的，聰明人不會在這裡幹活。我不管生產，是承包給了別人（工頭），10多年來，這些人（工頭）跟著我一起幹」。

上官正義說，報警後不久，磚廠一工頭開麵包車將多名智障人員轉移，警方將其截停，車上疑智障人員5人，「警方盤問負責開車的男子，智障人員來自哪裡時，開車轉移的男子說是『在路邊撿的』」。付某生被問及工資時說「沒錢，給飯吃」；一名工頭承認扣下了「水牛」的薪水1萬塊。

警方截獲逃離的人員。（取材自微博）

隨後，上官正義向臨湘市勞動保障監察大隊檢舉。工作人員表示，已經有領導和監察人員到現場了解，是該廠否涉及違法，需要等待調查結果。

上官正義表示，「智力障礙人員被人操控超強度搬磚苦力，沒有自主行為能力，且長期無勞動保障（高溫、粉塵）和無報酬情況下，是否涉嫌構成『強迫勞動罪』？而當地的勞動監察和社會保障、市、鎮、村有關部門，在安全生產的檢查過程中，對這一現象，是否知情？懇請湖南方面徹查嚴懲」。

大象新聞引述河南 澤槿律師事務所主任付建認為，據「刑法」，以暴力、威脅或限制人身自由的方法強迫他人勞動的，構成強迫勞動罪。明知是智障人員仍讓其從事高強度勞動並全年無休且無防護措施，如果存在打罵行為，造成人員受傷，還可能會構成故意傷害罪。