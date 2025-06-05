「多半」是商標 白象「多半袋麵」玩文字遊戲被罵上熱搜

白象食品方便麵上「多半袋麵」的「多半」其實是商標被罵翻。（取材自中國青年報）

方便麵包裝上寫著「多半袋麵」、「多半桶麵」，外加「大分量，倍滿足」標語，不少消費者會以為這方便麵真的「多半袋」或「多半桶」，不過對白象食品生產的方便麵來說，「多半」是商標，而所謂的「大分量」僅多了1/5到1/4。白象食品昨因此被批玩文字遊戲，被罵上熱搜後最終道歉。無獨有偶，康師傅、今麥郎也申請註冊了「1倍袋半」、「1桶半」等商標。

話題「白象多半桶方便麵的多半是商標」昨衝上熱搜第一。據中國青年報報導，多位網民反映，白象食品產品包裝上「多半袋麵」、「多半桶麵」旁寫著「大分量，倍滿足」標語，讓人以為分量多了一半，仔細看才發現生產信息下方還有一句「『多半』是白象食品股份有限公司註冊商標」，調侃稱：「買的時候以為是『多半袋』麵，買回來後才發現是『多半』袋麵」。

方便麵包裝袋上一排很小的字體寫著「『多半』是白象食品股份有限公司註冊商標」。（取材自中國青年報）

而「多半袋」方便麵真的多半袋嗎？瀟湘晨報至湖南長沙市一家線下超市和某線上購物平台實測，發現「多半袋/桶麵」在淨含量上並沒有多半，僅多了1/5到1/4。

對此，白象食品官方客服人員表示，「多半」確實是商標，對於被質疑「在宣傳上玩文字遊戲」，「將反饋給產品建議部門，本身產品是沒有問題的」。

據了解，除「多半」商標，白象食品還成功註冊了「白象多半袋」商標，並申請註冊過「多半袋2代」、「一半袋」等商標，但商標狀態顯示無效。

知名公益律師趙良善認為，企業申請商標和使用商標時，應遵循誠實信用原則，避免讓消費者產生誤解。白象將「多半」作為商標使用，若其產品實際分量未達到消費者對「多半」的通常理解，則違反了該原則。同時，依規定不得以「不添加」、「零添加」、「不含有」或類似字樣強調食品中不含有或未使用的物質。

白象食品昨因此被罵上熱搜，網民紛紛留言：「分量是給你看的不是給你吃的」，「雖說無商不奸，但是真正的長久好生意，靠的還是實誠」，「咱們這些企業系心思全花在這些地方，難怪衛生巾都造不好」，「真誠點吧。別把消費者當傻子，不然遲早暴雷」。

昨晚，白象食品一反白天的態度發布聲明稱，「多半」商標申請註冊的初心是為了與常規份量產品做區分，便於消費者選購。如因此給消費者造成誤解，公司誠摯地表示歉意。後續將盡快調整「多半」產品包裝，避免引發消費者的誤解。

另據瀟湘晨報，康師傅關聯頂益（開曼島）控股有限公司也曾申請註冊多枚「1倍半」、「1碗半」、「1倍袋半」、「康師傅1倍半」等商標；今麥郎實業有限公司曾申請註冊「1桶半」、「1袋半」商標，以上商標申請目前均處於無效狀態。