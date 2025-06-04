遊三亞被蛇咬…醫院治療3小時稱「沒經驗」 27歲女不治

27歲李姓女子到三亞遊玩，疑似被蛇咬身亡。(取材自微博)

中國一名27歲的李姓女遊客近日在三亞市疑遭毒蛇咬傷，經輾轉兩家醫院搶救無效不幸身亡。家屬質疑，三亞中心醫院一開始判定不是蛇咬，疑似誤診，只打生理食鹽水，直至宣稱「無治療經驗」才建議轉院，導致黃金救治時間錯失。目前三亞市衛健委已介入調查。

封面新聞報導，死者男友張鵬（化名）回憶稱，事發當晚兩人剛抵達三亞旅遊，在距離酒店約300米處的路邊綠化帶附近行走時，女方腳趾遭不明物咬傷，出現兩個小點狀傷口。他說：「我們感覺是蛇，但沒看到。」李女隨即出現噁心嘔吐、舌頭發麻與抽搐等症狀，兩人自行乘車前往三亞中心醫院求診。

張鵬表示：「醫生初看傷口後認為可能是蟲子咬的，查了兩次血、吊水，但3小時後才說不排除毒蛇咬傷，並坦言無救治經驗，建議轉院。」凌晨4時半，李女被轉送至三亞四二五醫院，距離咬傷已經4個多小時，李女已無意識，最終於早上7時20分被宣告搶救無效死亡。

據報導，李女表弟小李指兩家醫院處置流程不當，延誤治療；質疑三亞中心醫院接診時被告知可能是毒蛇咬傷卻沒有重視，耗費三個小時才說沒有治療經驗，四二五醫院也未送進ICU，而是安排在普通病房救治，錯失急救良機。家屬已經向三亞市衛健委投訴，三亞市衛健委回應，相關情況仍在調查中，一切以官方通報為準。

專家指出，被神經毒類毒蛇咬傷後，症狀可能不明顯，但死亡風險極高，救治黃金時間短。溫州市蛇類研究所陳俊標指出：「如懷疑被蛇咬，應第一時間拍照留證、擠壓毒血、盡速送至具備血清資源的醫院處理。」