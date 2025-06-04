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湖南6歲女童遭醉男拖進巷子 警稱「尋釁滋事」拘留15天 網炸鍋

中國新聞組／北京4日電
湖南一名男子將6歲女童拖入巷子。（視頻截圖）
湖南一名男子將6歲女童拖入巷子。（視頻截圖）

湖南婁底近日出現驚險一幕，一名6歲女童突然被一醉酒的陌生男子當街拖入巷子，幸被好心人及時制止，警方也在第一時間控制嫌疑人。婁底市公安局婁星分局3日發布通報，嫌疑人劉男涉嫌尋釁滋事已被拘留，將依法追究其刑事責任，但不少人質疑劉男可能涉及猥褻或強姦未遂，以「尋釁滋事」的名義追究並不合理。

綜合香港01、大皖新聞報導，女童母親趙女士表示，她的女兒在放學途中被劉男拖入巷子，流出的視頻畫面顯示，小女孩當時哭得撕心裂肺。就在情況危急時，一名樓上的好心爺爺衝了下來制止並報警。劉男一度想逃走，還掏出菸和紅包給老人，後來更言語威脅。最終，劉男被警方逮捕，並辯稱自己喝了酒。

據婁底市公安局婁星分局通報，事件發生於5月20日下午，38歲嫌疑人劉男酒後行至婁底市婁星區漣濱中街附近，拖拽一女童進入居民區巷子，後被居民及時制止並報警。接警後，民警迅速趕到現場將劉嫌控制。經偵查，劉嫌涉嫌尋釁滋事已被拘留，將依法追究其刑事責任。通報稱，公安機關堅決依法打擊危害人民群眾生命財產安全的違法犯罪行為，切實維護社會安全穩定，歡迎社會各界監督。

據了解，劉男並非該轄區居民，暫不清楚其此前是否有犯罪紀錄；趙女士稱，「男子只拘留了15天」。

此事引發熱議，一些網友呼籲對事件動機進行深入調查，認為如果當時沒有人制止，後果將不堪設想，「對這種人不追究其動機，那就是給社會又放了一個定時炸彈」。也有人指出，應當根據猥褻未成年人未遂案來判刑，以提高對這類罪行的打擊力度。

極目新聞分析指出，尋釁滋事一般是指行為人為尋求刺激、發洩情緒、逞強耍橫，無事生非，隨意毆打、追逐攔截、辱罵恐嚇他人或強拿硬要、任意損毀、占用公私財物等破壞社會秩序的行為。在大白天裡，成年男子拉未成年小女孩進小巷，到底屬於什麼性質？應該深入進行調查，才能準確定性，只有準確定性了，處罰才能令人信服。

另外，劉男遭制止後還有拿紅包和香菸讓好心人不聲張的情節，似乎也表明他很清楚自己在做什麼？喝酒也不該免責的理由。

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