哈佛蔣雨融惹反感 胡錫進：因資源不公 綠發會急刪蔣父資訊

哈佛大學中國留學生蔣雨融在走紅後爭議不斷，環球時報前總編輯胡錫進認為，網上對蔣雨融的反感和質疑，最大動因就是社會資源分配的公平問題。（美聯社）

哈佛大學中國留學生 蔣雨融在日前畢業典禮代表畢業生致詞而暴紅，惟在走紅後爭議不斷。對此，環球時報前總編輯胡錫進 2日撰文評論稱，網上對蔣雨融的反感和質疑，最大動因就是社會資源分配的公平問題。而捲入「走後門」爭議的綠發會火速刪除所有蔣雨融相關文章，被網友質疑「是心虛還是銷毀證據？」

胡錫進2日在其微信 公眾號發文指出，許多人對蔣雨融擁有並使用這些普通人家孩子不可企及的資源產生強烈「不公平」感，這種情緒「在當下的社會有其深刻根源，因此非常值得理解」。然而，即便網友有情緒，但在沒有證據證明蔣雨融「在外學習期間存在違背國家利益言行」的情況下，不能因她是哈佛畢業生就做「中國不需要她這種人」的判斷，是嚴重不妥的。

他並指出，「在當前優質教育資源競爭激烈，畢業後工作難找的情況下，公平尤其是實現社會情緒平穩的關鍵事項，全社會要不遺餘力地從各個角度對它進行完善」。

胡錫進再指，蔣雨融的家庭雖非大富大貴，但因較了解國際上的求學門路，經濟上也負擔得起，惟對草根階層而言「依然較難發現、獲得」，反映當前社會仍存廣義「不公平」的現實。他直言，「互聯網視角遇到事情會先朝『公平與否』的方向審視，這成了當下的輿論慣性之一」。

胡錫進最後稱，蔣雨融應當做的就是承受輿論上的這些情緒，等著它自然過去，若她的經歷「在（中國）國內的法律和規章面前都無可挑剔，她就不會因這件事最終蒙受損失」。緩解這樣輿論事件，最根本還是要繼續加強公平建設，讓更多人相信，社會在朝愈來愈公平的方向不斷改善。

有網友認為胡錫進的分析在理，但也有人對他的說法不埋單，嘲諷「你的善意為何總是對準錢和權？」、「老胡是為了在國外的孩子考慮，用心良苦啊」、「凡是胡錫進支持的，人民反對肯定就沒錯了」。

網友也發現，蔣雨融父親蔣志明任職的中國綠發會已將推薦「蔣雨融」錄取的微博刪除，出現「蔣志明」頭銜的公眾號文章於1日重新編輯，「蔣志明」三個字已被刪除。此舉遭網友質疑「銷毀證據」、「心虛了」、「一邊說會回應，一邊偷偷刪除信息，欲蓋彌彰呢」。