「無關反日情緒」 2日本人在大連遇害 疑因商業糾紛

遼寧大連傳出有兩名日本人遭殺害，原因是商業糾紛，再度引發日本民眾關注。（圖／截圖自NHK新聞畫面）

在中國又發生日本 人被害身亡事件。日媒披露5月底在遼寧省大連市，兩位日本人被殺害，犯嫌是長居日本的中國籍人士，兩名被害人為其在日期間的商業夥伴，疑因產生商業糾紛遭殺害，與反日情緒無關。中國官方也於3日證實相關案件，並揭露嫌犯為42歲的袁姓男子。被害人家屬已赴大連完成後事，家屬並於6月1日返日。

日本共同社3日引述日本駐北京大使館 消息指，兩名男性日本人在大連被殺害，中國嫌犯已被拘捕。日本駐瀋陽總領事館係於5月25日接到遼寧省公安部門的消息，當時警方說明「原因是商業糾紛」。日本政府相關人士表示，「犯罪動機是商業恩怨，不存在政治性或『反日』等背景因素」。

在日媒披露後，中國大連市公安局3日發布警情通報指出，今年5月23日該局接到報警，在普蘭店區大劉家街道轄內發生一起致兩人死亡的刑案。翌日該局抓獲42歲的男性嫌犯袁某功，該男為中國籍，但長居日本。該局強調，「經連日工作，近日已基本查清案情」，兩名被害人為臨時入境的日籍男子，係袁男在日期間的商業夥伴，「因經營合作產生矛盾引發該案」。

大連市公安局指出，目前袁男已被刑事拘留，案件將在進一步偵辦後移送檢察機關審查起訴。官方並協助處理完成遺體火化等後事，家屬已於本月1日返回日本。

中國去年來發生數起日本人被攻擊或者遭殺害的案件，如去年6月江蘇蘇州的日籍母子等校車時被陸籍男子刺傷案，也導致引導校車的陸籍女性被殺身亡；去年9月廣東深圳則發生一名10歲的日籍男童遭陸籍男子殺害。

中國外交部發言人林劍3日在例行記者會上被問到此案犯嫌的國籍時表示，根據大連發布的警情通報，犯嫌是中國籍。他並表示，案情正在進一步調查中。

對此，中國網友紛紛議論，呼籲當局一定要嚴懲兇手。還有人感嘆，「發現了個規律，深圳、蘇州、大連都是有日本人學校的地方」。