蟲草採挖季 西藏產區爆發山崩 已知3死7失蹤

西藏丁青縣木塔鄉發生山體滑坡，救難人員救出受困民眾。（新華社）

中國蟲草主要產區之一的西藏丁青縣，近日在蟲草採挖點發生山體滑坡，至少造成3人遇難、2人受傷，7人失蹤。當地投入救護車、挖掘機共63台，動員489人救援，全力搶救受困民眾。但現場存在二次塌方風險，且當地天氣複雜多變，夜晚氣溫很低，加大救援難度。

綜合新京報、明報等媒體報導，事發的西藏昌都市丁青縣木塔鄉海拔達4600米，該鄉的蟲草採挖點發生山體滑坡，網傳短片顯示，山泥傾瀉後現場山體出現大片裸露，砂石不時瀉下。當地投入救護車、挖掘機等63台；救援人員、醫務人員等救援力量489人；搜救犬7隻，衛星電話8部、便攜式氣象站1台；同時市森林消防也組織50人救援力量，20台救援機械和第二批救援物資。應急管理部啟動國家地質災害四級應急響應，派出工作組趕赴現場指導救援處置工作，自治區黨委書記王君正明確要求，全力搜救失聯人員，轉移安置好臨近群眾，切實保障人民群眾生命財產安全，防範發生次生災害。

西藏丁青縣木塔鄉山體滑坡救援現場。（取材自中國消防）

現場勘察顯示，山體滑坡共造成約20萬立方米塌方量，專業人員監測發現存在二次塌方風險。丁青縣消防救援大隊工作人員表示，目前消防方面能派出的救援力量均已前往現場開展救援，但由於事發地海拔較高，且當地天氣複雜多變，夜晚氣溫很低，救援難度相對較大。

據了解，蟲草是丁青縣主要資源之一，年均產量10噸左右，占昌都市蟲草總產量的三分之二以上，已註冊「瓊布（丁青）蟲草」地域商標，成為丁青的一張響亮品牌。每年5月起，丁青進入蟲草採挖季，農牧民持證進入採挖點，搭帳篷採挖逾一個月。