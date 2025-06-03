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六四36周年 天安門母親續討公道 各地維穩力度未減

中國新聞組／北京3日電

今年是六四天安門事件36周年，87歲「天安門母親」成員張先玲表是，北京政府對六四事件仍諱莫如深，天安門母親們抗爭幾十年，就是要為親人及死難者討回公道；「天安門母親」也在網路上公開由108人共同署名的公開信，要求中國政府透過對話解決問題，包括對事件進行公正調查，公布罹難者姓名和人數，對罹難者遺屬等進行賠償，追究事件的法律責任。

據中央社報導，張先玲今年已87歲，當年19歲的兒子在天安門事件中殞命；在公開信公布之際，張先玲也發布一段影片表示，「我們也曾經幾次提出與當局對話的形式逐步解決問題，可是36年過去了，當局從未做出過回應，反而用盡一切手段對『天安門母親』成員進行監視、監聽」、「我們不會被這些卑劣的做法嚇到，我們抗爭了幾十年，砥礪前行，就是要為我們的親人討回公道」。

自由亞洲電台報導指出，「六四」事件36周年臨近，中國多地維權人士、異議者與人權律師再度遭遇行動限制。盡管各地財政吃緊，當局在這一政治敏感節點的維穩力度絲毫未減。

據報導，自上周末起，大批維權人士陸續被警方約談並告知將「被上崗」一周。維權人士周先生6月2日表示，眾多異議人士包括高瑜、季風、吳強、浦志強、何德普、查建國等人，5月30日開始被限制人身自由。他說自己也被上崗了，「院裡停著一輛警車，車裡有幾個警察」。

香港明報報導，北京天安門廣場6月2日清晨舉行升旗儀式時，一名黑衣男子從觀眾區域翻越圍欄衝向升旗台，被在場警衛迅速控制並帶走。

網傳多段短片顯示，當國旗升到最高、國歌將近播放結束之際，離升旗台最近的觀眾區域，一名穿黑色外套、黑色長褲、戴眼鏡的短髮男子突然翻越圍欄，直奔升旗台。短片中，可聽到有觀眾高喊「有人衝進去了」。

相關短片在內地社交平台遭到審查，部分很快就未能顯示。據報導，由於臨近六四周年，相關消息引起關注，北京當局暫未通報事件。

天安門 六四 香港

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