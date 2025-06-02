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情侶在上海迪士尼拍照受阻 與3口之家互毆…小孩也被打

中國新聞組／綜合報導
情侶和一對帶小孩的父母在迪士尼發生糾紛，上演全武行。（視頻截圖）
情侶和一對帶小孩的父母在迪士尼發生糾紛，上演全武行。（視頻截圖）

5月31日傍晚，上海迪士尼樂園爆發一起遊客鬥毆事件。根據上海市公安局浦東分局6月1日通報，當晚6時許接獲報案，指稱園區內有人打架，警方到場後發現是一對年輕情侶與一對帶小孩的夫妻發生肢體衝突，造成兩名男子輕微擦傷和扭傷，小女孩也被拳頭波及，幸未受傷。

根據警方初步調查，事件起因是22歲閆男與女友在園區拍照時，劉姓夫妻的女兒意外入鏡，引發雙方口角並進一步演變為肢體衝突。

從網上流傳的多段現場影片可看到，雙方當街推擠、怒吼，場面混亂，情侶之中的女子在混亂中還推了對方抱在懷中孩子的頭，引發對方家長情緒激動，現場氣氛進一步升溫，隨後園區安保人員緊急介入並協助控制場面。一名目擊者透露：「那個女的突然衝上去開罵，對方一家人也不讓步，幾句話後就動手了，現場一片嘈雜，小孩都嚇哭了。」

據悉，事件發生地點靠近樂園熱門設施「瘋狂動物城」入口，當時正值傍晚人潮高峰，不少遊客目擊整起過程，許多人拿起手機拍攝，也有路人批評行為失當：「在小朋友面前這樣打架，真的太不妥當。」

網友針對此事紛紛發表看法，有人批評情侶太過分：「拍照就得所有人都讓著你嗎？孩子不會懂這些，並且也沒有人有義務為你禮讓」、「節日出遊哪個景點照相都不可能是你自己，如果想自己照個痛快，那包場唄」，還有人直言「人比動物瘋狂」。

女子出手攻擊小孩，引發網友撻伐。（視頻截圖）
女子出手攻擊小孩，引發網友撻伐。（視頻截圖）

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