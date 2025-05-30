新疆保安變「阿湯哥」 自學1個月高空索降盜走億元玉石

李某說他用玻璃刀切開展廳的玻璃。(中新社)

新疆 烏魯木齊一棟大廈玉石展廳內67塊玉石近日被盜，受害人稱玉石估價1個億（人民幣，下同），警方根據現場門鎖完好、窗戶玻璃被砸還有繩索攀爬痕跡，花5小時就查出大廈李姓保安犯案。李某稱自學「高空索降」一個月，從27樓頂滑降到23樓作案，還購買玻璃刀切割展櫃。網民稱他身手如「阿湯哥 」，「是人才，但聰明沒用對地方」。

綜合網易新聞、中國新聞周刊報導，李某在對23層店內消防器材進行檢修時，看到展櫃擺放的精致玉石起了貪念，憑藉對大廈內部環境的了解，他多次在夜間值班巡邏時進行細致「考察」，最終決定實施高空索降盜竊。他只花了1個月，透過網路和書籍，購買專業工具，常常在晚上秘密練習，自學了高空索降的技巧，並在腦海中不斷推敲演練。

警方帶李某到現場說明如何犯案。(取材自鳳凰網)

在充分準備之後，他在某日凌晨，從消防通道步行至27層樓頂，通過繩索從27樓滑降至24樓平台處，再從平台迅速而準確地滑降至23樓的玉石展廳，利用玻璃刀切開玻璃進入展廳，偷走67塊玉石，然後原路返回，將所有盜竊玉石放在停車場自己越野車輛後備廂內。

然而，警方在接到報案後，迅速啟動偵查程序，很快就鎖定李某。經過5小時追查，成功將李某抓獲，並追回全部被盜的玉石。

保安自學一個月，偷走價值1億元人民幣玉石。(取材自中國新聞周刊)

事件曝光後，網友留言表示案件像是電影劇情「不可能的任務」又像「瘋狂的石頭」，還有人幽默表示「有點聰明的，沒用對地方」，並指出保安自學能力高，「人才，自學一個月就幹了票大的」。