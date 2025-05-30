江蘇53歲男裝初中生 誘騙百名小女生 手機藏滿猥褻視頻

聊天紀錄顯示，馮某某知道這些孩子可能不滿14周歲。（取材自江蘇新聞）

江蘇53歲男子馮某某冒充初中生，專門添加、誘騙中小學女生網戀並「隔空猥褻」，受害人多達12人，馮某某還向近百名中小學女生發送淫穢視頻，甚至公開要脅受害女生發送隱私部位視頻、照片，循線還查出「上游」另兩名男子向400多個帳號出售淫穢視頻。三人都被法院各依強姦罪、傳播淫穢物品牟利罪等判刑，其中馮某某因犯多罪被判12年6個月。

據江蘇新聞報導，5月29日，江蘇省人民檢察院召開新聞發布會，如皋市檢察院副檢察長盧海琴介紹一例加強未成年人網路司法保護工作典型案例指出，該案經檢方深挖徹查，案件從1名被告人追到3名被告人、從1個罪名查到5個罪名、從1起強姦事實挖到19起犯罪事實、從1名被害人增加到12名被害人。

2024年8月，馮某某冒充15歲初中生張某，與13周歲的小慧網戀，並用紅包誘騙小慧與張某大伯，實為馮某某本人發生性關係，被檢方以強姦罪批捕。辦案中發現，馮某某作案手法老練，還存在「隔空猥褻」犯罪事實，於是要求警方還原馮某某已刪除的聊天紀錄。

經警方還原分析，最終從馮某某手機內提取到其向近百名中小學女生發送淫穢視頻紀錄。至偵查終結時，增加認定猥褻兒童4名、傳播淫穢物品200餘部的犯罪事實。

聊天紀錄顯示，馮某某知道這些孩子可能不滿14周歲。（取材自江蘇新聞）

2024年12月，公安機關以馮某某涉嫌強姦、猥褻兒童、傳播淫穢物品罪移送審查起訴，檢察院再通過「拍」、「幼」等關鍵詞對馮某某20餘萬條聊天紀錄進行梳理，發現馮某某知道這些孩子可能不滿14周歲，甚至故意不問年齡以逃避刑事處罰。檢方認為馮某某以幼女為猥褻對象目的明確，將審查起訴時的猥褻兒童4人追加到11人。

聊天紀錄還顯示，馮某某以公開視頻要脅16歲的小敏，發送隱私部位視頻、照片，檢察院依法以強制猥褻罪進行了追訴。

馮某某的聊天紀錄中充斥著大量的淫穢視頻，經進一步調查來自因強姦罪正在浙江服刑的萬某某。檢警調取調取萬某某手機重新提取聊天紀錄，收集到萬某某與李某某等90多人互換淫穢視頻、向400多個帳號出售淫穢視頻的證據。2025年3、4月份依法將萬某某、李某某追訴到案。

2025年5月17日，法院一審判決，以強姦罪、猥褻兒童罪、強制猥褻罪、傳播淫穢物品罪判處馮某某12年6個月；以傳播淫穢物品牟利罪、傳播淫穢物品罪合併之前的強姦罪判處萬某某8年；以傳播淫穢物品罪判處李某某6個月。

對此案，網民們紛紛怒批馮某某等人「喪心病狂」，並對如此惡劣歹徒卻只輕判12年表示無法接受：「53歲是怎麼冒充15歲的？把他照片放出來啊」，「這是陽間新聞麼？害了近百名小孩才判12年」，「應該加倍刑期」。