68歲老人每天守村口等「國家發的老婆」 直到警察上門…

民警再三勸說，劉姓老人才打消了「等國家發的老婆」來的念頭。（取材自封面新聞／望城公安供圖）

湖南一名68歲孤寡老人近來經常到公交車站及村口張望，看似等人；民警到場問老人去公交車站是接什麼人，老人說「我正在等國家給我發的老婆」，深入了解發現，老人把一名女主播的視頻當成是專門發送給他的私人告白，白天蹲守村口，晚上對著屏幕大喊「我在這裡」，就等著「老婆」來過日子，經民警再三勸說才醒悟。

據封面新聞引述望城公安報導，5月16日，湖南長沙市望城區喬口派出所社區民警曾友平下村走訪期間，接到一名劉姓村民反映，自己的哥哥是一位孤寡老人，最近行為有點反常，購置了很多東西，還經常到公交車站及村口等待，但公交車來了卻又不坐車，僅伸著脖子往車內張望。

民警立即來到老人的家中進行調查。該老人為喬口鎮湛水村一名68歲的五保戶劉姓老人，民警詢問老人家去公交車站是接什麼人時，劉姓老人說，「我正在等國家給我發的老婆」。

據報導，民警一查發現，由於對網路知識了解甚少，劉姓老人誤以為一位擁有40多萬讚，近5萬粉絲的女主播發布的視頻是專門給他發送的私人告白。這讓劉爹爹徹底上頭了，白天雷打不動守村口、蹲公交車站，晚上想得睡不著時就癡癡地看著該女子的視頻，對著屏幕大喊：「我住在喬口鎮湛水村，我叫劉某某，你什麼時候過來，我來接你」。

更絕的是，他一口氣採購煙花爆竹、鍋碗瓢盆等，就等著「老婆」來過日子。

民警核實該女子發的視頻是所有人可見，壓根不是私信。民警向他講解了一些老年人被騙錢的案例，然而，劉姓老人堅稱自己沒有被騙，並表示「她肯定會來」。民警於是和老人打賭「如果該女子在她所說的時間段內過來，我們就不插手您的事，如果她沒來，那就請您刪除該女子，避免上當受騙」。果然在約定的時間段內該女子並沒有來，再經一番解釋，劉姓老人爹爹終於醒悟。

劉姓老人後來將他將購買的煙花爆竹和日用品等結婚周品退回商鋪，未造成財產損失。

對此，網民們評論：「只覺得恐怖」，「只有煙花爆竹商鋪受傷，全給退貨了」，「因為太離譜甚至不知道說點什麼才好」，「我在等國家發的別野」，「其實也有點可憐」，「這個新聞把我看哭了」。