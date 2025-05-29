我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

68歲老人每天守村口等「國家發的老婆」 直到警察上門…

中國新聞組／北京29日電
民警再三勸說，劉姓老人才打消了「等國家發的老婆」來的念頭。（取材自封面新聞／望城公安供圖）
民警再三勸說，劉姓老人才打消了「等國家發的老婆」來的念頭。（取材自封面新聞／望城公安供圖）

湖南一名68歲孤寡老人近來經常到公交車站及村口張望，看似等人；民警到場問老人去公交車站是接什麼人，老人說「我正在等國家給我發的老婆」，深入了解發現，老人把一名女主播的視頻當成是專門發送給他的私人告白，白天蹲守村口，晚上對著屏幕大喊「我在這裡」，就等著「老婆」來過日子，經民警再三勸說才醒悟。

據封面新聞引述望城公安報導，5月16日，湖南長沙市望城區喬口派出所社區民警曾友平下村走訪期間，接到一名劉姓村民反映，自己的哥哥是一位孤寡老人，最近行為有點反常，購置了很多東西，還經常到公交車站及村口等待，但公交車來了卻又不坐車，僅伸著脖子往車內張望。

民警立即來到老人的家中進行調查。該老人為喬口鎮湛水村一名68歲的五保戶劉姓老人，民警詢問老人家去公交車站是接什麼人時，劉姓老人說，「我正在等國家給我發的老婆」。

據報導，民警一查發現，由於對網路知識了解甚少，劉姓老人誤以為一位擁有40多萬讚，近5萬粉絲的女主播發布的視頻是專門給他發送的私人告白。這讓劉爹爹徹底上頭了，白天雷打不動守村口、蹲公交車站，晚上想得睡不著時就癡癡地看著該女子的視頻，對著屏幕大喊：「我住在喬口鎮湛水村，我叫劉某某，你什麼時候過來，我來接你」。

更絕的是，他一口氣採購煙花爆竹、鍋碗瓢盆等，就等著「老婆」來過日子。

民警核實該女子發的視頻是所有人可見，壓根不是私信。民警向他講解了一些老年人被騙錢的案例，然而，劉姓老人堅稱自己沒有被騙，並表示「她肯定會來」。民警於是和老人打賭「如果該女子在她所說的時間段內過來，我們就不插手您的事，如果她沒來，那就請您刪除該女子，避免上當受騙」。果然在約定的時間段內該女子並沒有來，再經一番解釋，劉姓老人爹爹終於醒悟。

劉姓老人後來將他將購買的煙花爆竹和日用品等結婚周品退回商鋪，未造成財產損失。

對此，網民們評論：「只覺得恐怖」，「只有煙花爆竹商鋪受傷，全給退貨了」，「因為太離譜甚至不知道說點什麼才好」，「我在等國家發的別野」，「其實也有點可憐」，「這個新聞把我看哭了」。

上一則

搶哈佛國際生 港大短長期都歡迎 港府喊「留學香港」

下一則

把窗戶當門？ 河南102歲老太太從3樓墜落 被十多人接住

延伸閱讀

湖南小伙年內4度改名 這次叫「周喬治華盛頓」官方打臉了

湖南小伙年內4度改名 這次叫「周喬治華盛頓」官方打臉了
花萬元在香港買名表 湖南網友出門一趟「表盤」沒了

花萬元在香港買名表 湖南網友出門一趟「表盤」沒了
挑戰演民警…白客拍沙發睡覺戲 自嘲演技高光時刻

挑戰演民警…白客拍沙發睡覺戲 自嘲演技高光時刻
湘潭男點奶茶備註「自殺前喝」 店員：多給1勺凍凍 別死

湘潭男點奶茶備註「自殺前喝」 店員：多給1勺凍凍 別死

熱門新聞

賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
中國一名旅客在機場通關時，行李遭檢測出輻射異常。示意圖／聯合報系資料照

等同天天照百次X光…女兒戴1物輻射超千倍 流3個月鼻血

2025-05-25 17:49
上海復旦大學中國研究院院長張維為日前在武漢大學演講時稱，他認為解決台灣問題的時機已經越來越成熟。（圖／截自影片）

復旦學者：因為小紅書 統一後治理台灣會比香港容易

2025-05-25 10:57
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
中國國家安全部指出，不研究的學者、不營業的商人、不觀光的遊客等，都可能是境外間諜。（圖／截自國安部影片）

中國國安部：學者不研究、遊客不觀光、戀人不走心 可能都是間諜

2025-05-25 09:12

超人氣

更多 >
哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊
川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收
魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人
ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保

ICE每天須抓3000人…米勒咆哮下令 資深官員憂飯碗不保
南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃

南加富裕區深夜持槍搶案 華人屋主重傷、4嫌在逃