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「潮汕最牛違建」不願被沒收…估價逾億「英之園」一夜夷平

中國新聞組／北京29日電
「英之園」此前照片。(取材自瀟湘晨報)
「英之園」此前照片。(取材自瀟湘晨報)

有「潮汕最牛違建」之稱的「英之園」拆了。據網傳視頻，這棟位於廣東汕頭潮陽區估價1.14億元人民幣（約1584億美元）的豪宅已在「一夜之間被推平」。興建於2013年的英之園因違法占用逾50畝集體工業用地，被當地政府要求限期拆除，但建造者逾期未履行拆除義務。英之園被夷為平地也引來不同反應，有網民認為可惜，也有人批「違建建好才管」要求究責。

據瀟湘晨報引述當地村民說，英之園是村民陳英彪兒子陳氏兄弟2013年出資所建，因前幾年被認定為違建而爛尾。此外，因與銀行存在借款合同糾紛，陳氏兄弟已被法院限制高消費，名下價值約5.3億元房產正被法院掛網拍賣

英之園自2013年動工就一直有西二社區居民匿名反映相關土地問題，報有關部門制止無效，按法律程序向法院起訴。2020年，汕頭市自然資源局潮陽分局曾發公告對英之園面積57.389畝、建築面積10321.61平方米的違法建築物實施沒收。當事人陳英彪不服該處罰，從2020至2023年一直走司法程序。

5月9日，潮陽區政府曾發布公告，責令陳英彪在行政處罰決定書送達之日起限期45日內將相關建築拆除，併處罰款，如逾期未拆除完畢將依法予以強制拆除。5月16日，潮陽區政府又發布情況通報稱，紀檢監察機關、司法機關已對英之園違建犯罪人員依法追究刑事責任，對有關部門公職人員進行嚴肅追責問責。

5月28日，英之園「一夜之間被推平」消息引發關注。多名當地網友分享英之園被拆除視頻。有當地商戶說，27日深夜就有挖機開始動工。

對於拆除英之園，多數網民留言表示支持，「早幹嘛了，造成這麼大的浪費」，「違建等建好才管，這一定要究責」；有部分網民表示惋惜，認為其有一定建築價值，「不會留著當博物館嗎」、「浪費了，那麼大型好看的建築，實在不行，充公弄成旅遊景點就好」。

對此，汕頭市自然資源局辦公室主任宋偉軍表示，該局最初考慮到英之園在工藝、文化方面有一定價值，對其處置方式是沒收，歸公後交由村裡去管理使用。但是，當事人陳英彪拒不配合沒收，後面才走了一系列法律程序，最後法院判決拆除。

該區28日並發布通報指出，英之園為現代建築物，不屬於文物範疇，工程尚未完工，主要由普通工匠或機械加工製作。違法建築物內部分具有潮汕風格的構件，已進行拆卸、登記造冊、妥善保存，並已通知當事人領取。

「英之園」拆後照片。(取材自瀟湘晨報)
「英之園」拆後照片。(取材自瀟湘晨報)

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