山東化工廠爆炸5死 震飛民宅家電 800米外學校玻璃也碎了

山東高密友道化學有限公司發生爆炸。事故造成5人死亡，6人失聯，19人輕傷。（取材自澎湃新聞）

山東省高密市友道化學公司廠房27日中午近12時發生強烈爆炸，不但產生大範圍濃煙，爆炸威力更震碎周邊多棟民宅的門窗玻璃，800公尺外的學校也遭殃。據當地官方通報，這起爆炸已造成5人死亡，19人輕傷，另有6人處於失聯狀態。

「我家房屋被震得晃動，窗戶玻璃炸碎了，玻璃框都被震飛了。」發生爆炸事故的高密友道化學公司附近一位居民表示，受爆炸波及，他家裡有電器都被震出屋外。

距離發生爆炸的友道化學約800公尺的一名學生表示，事發時，其聽到爆炸聲，看到教室的窗戶玻璃被震碎，事發地上空有大量黑煙。

根據網友發布的現場畫面及目擊者形容，爆炸現場濃煙滾滾且範圍極大，周邊村莊許多民宅的門窗玻璃被震碎，且爆炸時房屋出現明顯震動。事發後，當地官方緊急疏散周邊至少1公里區域內的所有人員。

據澎湃新聞報導，涉事的山東高密友道化學公司，主要生產農藥及中間原料。該公司為豪邁集團股份有限公司控股子公司，成立於2019年8月，位於山東省濰坊市高密仁及化工園區，占地700餘畝，註冊資本10億元人民幣。

公司現有員工300餘人。該公司聚焦於高效低毒類農藥及其專用中間體，致力於農藥、醫藥及相關精細化工中間體產品的連續流技術開發、生產、銷售，目前主要產品包括氯蟲苯甲醯胺原藥及其中間體、甲氧蟲酰肼中間體2-甲基-3-甲氧基苯甲酸/醯氯、苯菌酮中間體2-甲基-6-甲氧基苯甲酸、替米沙坦中間體3-甲基-4-氨基苯甲酸、醫藥中間體2-硝基-5-甲基苯甲酸、3-硝基-4-甲基苯甲酸、2-甲基-3-硝基苯甲酸等。