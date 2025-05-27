華為董事余承東開車打瞌睡20秒被拍到？ 深圳交警回應

華為常務董事余承東被舉報開車睡覺。（視頻截圖）

有網友26日發布視頻稱，華為 常務董事余承東駕駛問界M8行駛時頭部低垂近20秒，未握方向盤，被質疑「開車睡覺」、「打瞌睡」，引發熱議。

來源：YouTube

九派新聞報導，視頻顯示，拍攝人員向左側行駛中的車輛大喊「余總，睡著了？」並摁下喇叭，隨後車內人員招手，搖下車窗並微笑回應。

另據南都周刊報導，隨後有博主發文@深圳交警和廣東交警，舉報余承東開車睡覺，屬於疲勞駕駛，違反道路交通安全法。這種情況下，未造成嚴重後果，通常會面臨罰款、扣分等行政處罰。

九派新聞報導，問界客服26日回應：「余總如果有開車睡覺的情況，我們是不建議的。問界M8是L2級輔助駕駛，行駛中需要手握方向盤，並目視前方，如有分神的情況，車輛會有提醒。」

深圳交警回應：「不允許（這樣做）的，這叫做輔助駕駛，如果發生事故，要負相應的責任。反饋給後台了，我讓後台那邊給回電具體情況。」

該視頻在網絡上傳播後，引發不少網友對於駕駛安全的爭議。有網友說：「余總太辛苦了，還好車友提醒。」也有網友表示，「我怎麽感覺不像睡著，像在低頭看手機呢？」還有網友表示，「這樣開車有點危險。」

此前，余承東還曾因直播開車回家，被封禁直播間。

值得關注的是，據中國消費者報報導，余承東曾在一次直播活動中說：「我在駕駛時，沒轉過方向盤，可以打盹睡個覺。」余承東還曾公開表示，一旦達到L3級別自動駕駛，司機就可以直接去睡覺。