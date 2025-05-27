不犯錯哲學？湖北省委書記令下屬「硬邦邦」、「嗷嗷叫」

湖北省委書記王忠林呼籲縣委書記全力提振「嗷嗷叫」的精神狀態，引發網友熱議。（取材自澎湃新聞）

湖北省委書記、省人大常委會主任王忠林24日出席全省縣（市、區）委書記培訓班開班式時強調，縣委書記不僅要引領方向、把握全局，更要帶領整個班子隊伍形成一股子衝勁、拚勁、幹勁，鍛造「硬邦邦」的幹部隊伍。他也呼籲要昂揚鬥志、思進圖強，全力提振「嗷嗷叫」的精神狀態，引發網友熱議。

據微信 公眾號「湖北發布」消息，王忠林稱，縣在中國大陸治理體系中居於承上啟下的重要地位，縣一級工作做得好不好，直接影響全省高質量發展；縣委書記強不強，直接關係縣一級工作的好壞優劣。

王忠林強調，一個縣經濟能不能實現又好又快發展、社會能不能實現和諧穩定，關鍵在班子，關鍵在班長。他因此呼籲，要胸懷大局、把準方向，著力建設「響噹噹」的領導班子。要發揮主心骨作用，時刻關注縣域動態，對重大問題、重大決策，既要發揚民主、集思廣益，又要當斷則斷、敢於拍板。

他表示，要發揮「操盤手」作用，引導縣級幾套班子把心思和精力聚焦到中心任務上來。要發揮「粘合劑」作用，像磁鐵一樣把幾套班子凝聚起來，善於團結不同性格、不同閱歷的幹部一道工作。要發揮「潤滑」」作用，及時化解矛盾分歧，統一思想、協調各方，推動各項目標任務順利落實。

王忠林也提到，加快縣域高質量發展，離不開幹部隊伍的高素質和好作風。要傾心傾力、嚴管善用，著力鍛「硬邦邦」的幹部隊伍。要「真教育」上下功夫，把思想政治教育擺在幹部工作首位，抓好日常性、針對性、集中性教育，推動幹部修學提能、修心礪志。要在善用人上下功夫，堅持一切為了事業、一切出於公心、一切按照程序選人用人，樹立重品行、重實幹、重實績的鮮明導向。

王忠林還打比方說，火車跑得快、全靠車頭帶，並稱縣委書記不僅要引領方向、把握全局，更要帶領整個班子隊伍形成一股子衝勁、拚勁、幹勁。要昂揚鬥志、思進圖強，全力提振「嗷嗷叫」的精神狀態。

另據自媒體「張3豐的世界」刊登題為「『嗷嗷叫』：一種不會犯錯的哲學」的文章指出，這幾年的官方公文，有時候會有一些口語，非常生動，類似「嗷嗷叫」就是這種。但「嗷嗷叫」讓人想起那種抗日神劇，裡面的「鬼子」就要進村，殺氣騰騰，嗷嗷叫—這是中國編劇對粗鄙、最野蠻的人的想像。

文章表示，在工作中貫徹「嗷嗷叫」對精神。對下面非常狠，嚇人；但是上級可能喜歡，因為「嗷嗷叫」是貫徹執行的時候做到100%堅決。但「嗷嗷叫」只是聲音大，動作誇張，卻沒有透露自己的想法。所以，它不可能犯錯。這個詞最能代表當下公務員的哲學。