「緬甸新娘」細節被曝 1單20萬、她們走7天7夜偷渡中國

被安排偷渡到中國的緬甸籍19歲女孩；右邊粉紅色卡片為她的緬甸身分證正反面。 (取材自上官正義微博)

知名打拐志願者上官正義公開舉報，稱自2024年10月起，河南 、安徽等地有一中介組織將緬甸 女子偷渡 到中國後，以每人約20萬元（人民幣，下同）價格販賣。而偷渡的緬甸女子則必須徒步走上7天7夜山路，吃方便麵一個月才能抵達，吃了很多苦。目前，安徽省六安市公安局警方已介入調查。

都市現場報導，今年5月中旬，知名打拐志願者上官正義以有「購買意向」為由接觸到了一名中介成員某。中介成員表示，手上恰好有一名剛來中國不到1個月的19歲緬甸女子，可安排在河南省周口市沉丘縣見面。

打拐者潛入內部後，調查發現，中介成員間分工明確，以每單20萬元左右價格進行婚配交易。他們將這些緬甸女子以20萬到23萬不等的價格進行交易，並抽取幾千至上萬不等的「服務費」，他們還會根據年齡、外貌、婚史等指標實施差異化定價。

中介成員還透露，她在5月就曾參加過偷渡女子的婚禮，19歲的新娘是去年冬天從緬甸偷渡而來，因懷孕才倉促結婚。新娘與一同偷渡過來的另一位24歲女子是在婚禮的五天前，才以22萬的價格「出售」。中介成員更是提供了當時手寫的「收條」，寫明相關收費標準，及男女雙方一起生活後應遵守的協議。

中介成員多次強調：「女方都是奔著過日子去的，只要不打不罵，給點生活費，人是絕對不會跑的，並且體檢各方面也都沒問題。」中介成員接著表示，手中目前還有兩名緬甸女子待「出售」，分別為19歲和27歲。