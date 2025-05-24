七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

七旬單親媽媽改嫁後想回家養老，卻被獨子要求交房租。示意圖。（視頻截圖）

60多歲的單親母親黃阿婆（化姓）傾盡積蓄將獨子李達（化名）撫養成人，2017年因堅持再婚與兒子決裂，母子斷絕聯繫。8年後因再婚老伴離世，黃阿婆欲返家遭拒，將兒子李達告上法院，李達甚至提出每月向母親收500元房租的苛刻條件，調解員看不過去反問「那你在娘胎住了10個月的這筆房租怎麼算？」，讓原本強硬的李達陷入沉默，最終同意接母親回家盡孝。

據浙江法治報報導，黃阿婆的丈夫在獨子李達10來歲時去世，她靠種菜、打零工將李達撫養成人，又傾盡積蓄幫他成家立業，母子倆相依為命30多年。由於自小就知道母親的不容易，李達成年後對母親十分孝順，直到2017年，60多歲的母親突然說要再婚，母子倆發生爭吵。

「30多年都這樣過來了，現在我都已經40多歲了，你卻要改嫁，這讓別人怎麼看我們？」對於母親老了還要嫁人，李達和妻子都難以接受。黃阿婆的弟弟卻十分支持孤身多年的姊姊找一個「老來伴」。在弟弟支持下，黃阿婆毅然再婚，李達也因此與母親斷絕了關係沒再聯繫。

2024年，再婚老伴病逝，黃阿婆想回到老家養老卻被李達拒絕：「你走的時候不是說過，以後不用我們管，現在還回來幹嘛？」面對兒子的冷漠，心寒的黃阿婆來到大溪法庭要控告兒子。承辦法官尚文婷考量「修復親情才是關鍵」，與「芋溪和」巾幗人大代表調解員楊菊素組織調解。

當事雙方初次在調解室見面，李達「鐵石心腸」提出「要回來住也可以，房租500元一個月」。楊菊素當下反問：「你要收房租是吧，那你在娘胎裡住了10個月，這筆『房租』要怎麼算？」，這「靈魂拷問」讓原本「憤憤不平」的李達陷入沉默。

「你從小的吃穿用度、讀書成家，哪樣不需要錢？你長大了，有自己的生活了，你媽媽苦了一輩子想找個老伴有什麼錯？」楊菊素接著說，一旁的尚文婷也表示：「贍養父母是法定義務，法院可以判決你履行，但今天我們更想算算『良心帳』」。沉默許久的李達沒再繼續推脫，當即表示馬上接黃阿婆回家。

由於舊村改造，黃阿婆和兒子曾居住的房子已被拆，新房還沒造好，為方便照顧黃阿婆，李達夫妻在離自家出租屋不遠處為黃阿婆租了一間平房。日前，尚文婷和楊菊素前去黃阿婆家中回訪，一家人正其樂融融地吃午飯。

「我現在過得蠻好的，你看，這被單是兒媳婦給我新換的，飯菜也都是他們做好送過來的。」看到黃阿婆重新過上了和樂的家庭生活，尚文婷和楊菊素放心離開。

臨走時，李達特地追出來向二人表達感謝：「這次接回來才發現她老了很多，身體也不太好了。多虧你們，讓我還有盡孝的機會」。