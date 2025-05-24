我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

在這做了決定 台半導體產業點子發源地的豆漿店在哪？

國殤日周末出遊潮 紐約交通恐堵塞 機場或爆滿

七旬母改嫁後想回家養老 獨子要求收租 調解員這句話破防

中國新聞組／北京24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
七旬單親媽媽改嫁後想回家養老，卻被獨子要求交房租。示意圖。（視頻截圖）
七旬單親媽媽改嫁後想回家養老，卻被獨子要求交房租。示意圖。（視頻截圖）

60多歲的單親母親黃阿婆（化姓）傾盡積蓄將獨子李達（化名）撫養成人，2017年因堅持再婚與兒子決裂，母子斷絕聯繫。8年後因再婚老伴離世，黃阿婆欲返家遭拒，將兒子李達告上法院，李達甚至提出每月向母親收500元房租的苛刻條件，調解員看不過去反問「那你在娘胎住了10個月的這筆房租怎麼算？」，讓原本強硬的李達陷入沉默，最終同意接母親回家盡孝。

據浙江法治報報導，黃阿婆的丈夫在獨子李達10來歲時去世，她靠種菜、打零工將李達撫養成人，又傾盡積蓄幫他成家立業，母子倆相依為命30多年。由於自小就知道母親的不容易，李達成年後對母親十分孝順，直到2017年，60多歲的母親突然說要再婚，母子倆發生爭吵。

「30多年都這樣過來了，現在我都已經40多歲了，你卻要改嫁，這讓別人怎麼看我們？」對於母親老了還要嫁人，李達和妻子都難以接受。黃阿婆的弟弟卻十分支持孤身多年的姊姊找一個「老來伴」。在弟弟支持下，黃阿婆毅然再婚，李達也因此與母親斷絕了關係沒再聯繫。

2024年，再婚老伴病逝，黃阿婆想回到老家養老卻被李達拒絕：「你走的時候不是說過，以後不用我們管，現在還回來幹嘛？」面對兒子的冷漠，心寒的黃阿婆來到大溪法庭要控告兒子。承辦法官尚文婷考量「修復親情才是關鍵」，與「芋溪和」巾幗人大代表調解員楊菊素組織調解。

當事雙方初次在調解室見面，李達「鐵石心腸」提出「要回來住也可以，房租500元一個月」。楊菊素當下反問：「你要收房租是吧，那你在娘胎裡住了10個月，這筆『房租』要怎麼算？」，這「靈魂拷問」讓原本「憤憤不平」的李達陷入沉默。

「你從小的吃穿用度、讀書成家，哪樣不需要錢？你長大了，有自己的生活了，你媽媽苦了一輩子想找個老伴有什麼錯？」楊菊素接著說，一旁的尚文婷也表示：「贍養父母是法定義務，法院可以判決你履行，但今天我們更想算算『良心帳』」。沉默許久的李達沒再繼續推脫，當即表示馬上接黃阿婆回家。

由於舊村改造，黃阿婆和兒子曾居住的房子已被拆，新房還沒造好，為方便照顧黃阿婆，李達夫妻在離自家出租屋不遠處為黃阿婆租了一間平房。日前，尚文婷和楊菊素前去黃阿婆家中回訪，一家人正其樂融融地吃午飯。

「我現在過得蠻好的，你看，這被單是兒媳婦給我新換的，飯菜也都是他們做好送過來的。」看到黃阿婆重新過上了和樂的家庭生活，尚文婷和楊菊素放心離開。

臨走時，李達特地追出來向二人表達感謝：「這次接回來才發現她老了很多，身體也不太好了。多虧你們，讓我還有盡孝的機會」。

上一則

視訊母親到一半…河北女師當街遭陌生男子刺13刀慘死

延伸閱讀

五種人適合離美返鄉 過來人曝特質「獨生子女、愛熱鬧」

五種人適合離美返鄉 過來人曝特質「獨生子女、愛熱鬧」
汪小菲高調再婚 Mandy披天價禮服「婚紗照曝光」

汪小菲高調再婚 Mandy披天價禮服「婚紗照曝光」
大S離世、汪小菲再婚 S媽嘆：什麼世界

大S離世、汪小菲再婚 S媽嘆：什麼世界
降準降息後…人行貨幣政策報告：「適度寬鬆」促經濟回升

降準降息後…人行貨幣政策報告：「適度寬鬆」促經濟回升

熱門新聞

中國年僅9歲的圍棋天才朱宏鑫19日晚上跳樓身亡，據傳他長期遭父親凌虐，只要輸棋就被打。（翻攝自微博）

輸棋不堪父親拳打腳踢 中國9歲圍棋天才跳樓身亡

2025-05-21 17:56
賀建奎今年4月宣布再婚。（取材自X平台）

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

2025-05-23 14:44
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
賴清德20日發表總統就職周年講話，央視新聞台主播同日播報國台辦回應時，竟口誤將「兩岸」稱成「兩國」，引發兩岸網友熱烈討論。（取材自央視）

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

2025-05-22 06:30
馬彬（右）的結婚照。（取材自微博）

山東準新郎返鄉 吃下爺爺燉的雞致肝衰竭 百人捐血救不回

2025-05-19 09:30
網美在廣州高樓貼窗上演「活春宮」。(取材自X平台)

情色網紅闖廣州世貿上演「活春宮」 路人全舉起了手機

2025-05-08 08:30

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用
川普政府禁哈佛招收外國學生 法官裁定暫停執行

川普政府禁哈佛招收外國學生 法官裁定暫停執行