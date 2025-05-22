曾攬中國7億人次檢測 「核酸大王」告多地衛健局追債

核酸大王變追債狂人，張核子狀告多地衛健局。(取材自鳳凰網)

新冠疫情 期間，因狂攬7億人次的核酸檢測成為「商業神話」更被譽為「核酸大王」的張核子，今年2月因一宗勞動爭議案被限制高消費，近日，跌落「神壇」的他向多地衛健局提起民事訴訟，追討多年前的核酸檢測費用，核酸大王變追債狂人，引起廣泛關注。

據鳳凰網財經報導，中國醫科大學碩士畢業的張核子，是棄醫從警後再創業。先是創辦別墅裝飾公司，賺了第一桶金之後2012年創立核子基因後，主要做各類基因檢測。張核子憑藉創辦的核子基因公司，在新冠疫情中構建起覆蓋全國的「核酸檢測帝國」。其曾參與支援深圳、武漢 、北京、張家界、大連、南京等全國45個城市，自稱累計檢測超7億人次，被稱為「核酸大王」。2020年新冠疫情暴發後，核子基因在兩年間吸納了2300多名加盟商。據估算，在2020到2022年核酸檢測業務高峰期，核子基因的營收可能高達數億元。

但到了疫情後，張核子企業的業務量銳減，公司資金鏈吃緊。2022年底，因核酸結果造假事件，張核子就被推上過風口浪尖，當時先後在邢台、長沙、蘭州、深圳等多地核子華曦相關的實驗室均被當地開出罰單，涉及原因包括涉嫌謊報檢測結果等。2025年初，張核子及核子基因因20萬元勞動爭議被法院限制高消費，名下多家公司已註銷。核子基因在疫情後已嘗試轉向房地產 、預制菜等領域。

自去年開始，張核子麾下深圳核子華曦醫學檢驗實驗室以「服務合同糾紛」為由，劍指莆田市、呼倫貝爾市海拉爾區等多地衛生健康管理局，追討檢測款。他直接起訴衛健局，這場訴訟風暴，不僅撕開了第三方醫學檢驗行業盤根錯節的回款困局，更將資本與公共利益博弈的暗瘡暴露在聚光燈下。

一位疫情期間曾在深圳核子華曦醫學檢驗實驗室工作過的員工則表示，「疫情期間該實驗室為很多衛生健康管理局做了檢測，應該是要錢沒要回來。」據黑池財經報道，一家衛健局工作人員表示，確實核酸檢測費所導致的糾紛，已經和解，金額不大，「具體金額不便透露。」