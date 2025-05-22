中央再打虎…四川公安廳長葉寒冰 涉違紀違法被調查

中央巡視組進駐期間，「老虎」葉寒冰被查。(取材自政知新媒體)

中央再霹靂打虎，中央紀委國家監委21日通報，四川省副省長、省公安廳廳長葉寒冰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。葉寒冰長期在浙江公安系統工作，曾任杭州市公安局局長，負責2016年G20杭州峰會安保工作。

綜合「政知新媒體」、港媒報導，中紀委通報前，有網友稱，59歲的葉寒冰19日下午在中央黨校學習期間被調查人員帶走。據四川省公安廳網站消息，葉寒冰最近一次出席公開活動是4月30日主持召開成都世界運動會省安保推進協調機制專題會議。

據報導，葉寒冰曾任浙江省湖州市公安局局長、溫州市公安局局長、省公安廳副廳長，2014年擔任杭州市委常委、公安局局長，2018年晉升為四川省副省長、省公安廳廳長。

這是一個月之內，四川被查的第二個「老虎」。4月25日，四川省人大常委會原黨組成員、副主任宋朝華涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

目前，中央第12巡視組正在四川巡視。

中央巡視組主要受理反映四川省省級領導班子及其成員、下一級黨組織領導班子主要負責人和重點崗位領導幹部問題的來信來電來訪，重點是關於違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律等方面的舉報和反映。