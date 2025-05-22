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輸棋慘了…9歲圍棋天才長期遭父暴打 在杭州跳樓亡

中國新聞組／北京22日電
福建省泉州九歲圍棋神童日前於杭州跳樓身亡，福建省圍棋協會21日證實死訊。（取材自微博）
福建省泉州九歲圍棋神童日前於杭州跳樓身亡，福建省圍棋協會21日證實死訊。（取材自微博）

近日，多個自媒體帳號爆料稱，杭州棋院一名九歲的圍棋天才少年意外離世，「已達到業餘六段的圍棋手小朱（化名），在受到父親家暴後墜樓。」同時在多個微信群內，有網友發布消息稱，「5月19日晚8點46分，經確認：九歲業六（業餘六段）小朋友跳樓後死亡。生前長期因輸棋被父親極端毆打，選擇了輕生。」針對網傳消息稱孩童的父親已被帶走調查，當地婦聯工作人員表示，「事件目前仍在進一步調查中。」

來源：YouTube

紅星新聞報導，杭州棋院一名教師透露，孩子是跳樓後身亡，但具體情況不便多說。另一名教師證實朱某某是杭州棋院的學生，他是20日下午收到朱某某去世的消息，但具體細節不是很了解。

據杭州智力運動（杭州棋院、杭州市智力運動管理中心）官方微信公眾號顯示，朱某某多次獲得各項比賽冠軍，如2024天元圍棋第三屆全國少兒圍棋公開賽、2025「明仕杯」全國少兒圍棋公開賽、2025年「隱智電子·迎新杯」杭州職業業餘圍棋共訓賽等多個團體或者分組冠軍。

南方Plus報導，圍棋少年發生意外的消息在網絡上發酵後，不少圍棋和教育博主均發帖表示關注，有網友稱，「據傳，孩子的父母早年離婚，他跟隨父親生活。其父親任何負面情緒都會化作在孩子身上的施暴。尤其是孩子在比賽中失利時，其父親當眾責罵…」另，網傳消息中，配有兒童受傷的圖片。

公開信息顯示，杭州棋院地址為杭州蕭山區，杭州公安蕭山分局相關工作人員稱，目前還不了解此事。

杭州市婦聯值班接線人員21日稱，「我們對此事也非常痛心。我們非常重視，已經第一時間和相關部門取得聯繫，後續將密切關注相關情況。」而針對網傳消息稱孩童的父親已被帶走調查，該工作人員則表示，「事件目前仍在進一步調查中。」

據報導，杭州公安21日表示，正在配合有關部門開展進一步調查。

報導指出，對該名少年離世的具體原因等，尚無法核實確認。

對此，網友紛紛表示，「別再被這種教育傷害了，大範圍宣傳給孩子們輕生前提供一條出路：只要想離家出走，各地方提供免受父母打擾的暫時收容基地」、「禁止舉行未成年的比賽吧，有必要這麽卷麽，能熟練下棋就已經非常棒了」。但有網友說，「哪個體育競技不是幼童開始培養的，哪個奧運冠軍不是從小培養，這些小概率事件不要全盤否認」。

網傳九歲天才圍棋少年發生意外，當地婦聯表示，非常痛心，仍在調查中。(取材自南方P...
網傳九歲天才圍棋少年發生意外，當地婦聯表示，非常痛心，仍在調查中。(取材自南方Plus)

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