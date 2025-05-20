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四川1中學2種餐…教職工吃得好 學生：要靠老乾媽下飯

中國新聞組／綜合報導
學生餐品質不佳，讓許多學生自備辣醬下飯。（視頻截圖）
學生餐品質不佳，讓許多學生自備辣醬下飯。（視頻截圖）

學生在學校的飯菜成了不肖人士圖利的金庫，中國媒體報導，四川綿陽有中學生反映學校飯菜「一言難盡」，還有人不得不購買老乾媽辣醬當下飯菜。經相關單位調查，全縣揪出食堂負責人收受食材供應商紅包、違規發放陪餐費等82件問題，還有食堂負責人連2角錢的麵包也要收回扣。

澎湃新聞引述「中國紀檢監察」雜誌報導，在「校園餐」專項整治工作會上，四川綿陽梓潼縣紀委監委片區協作組負責人表示，觀義初級中學的低配學生餐與高配教職工餐形成強烈反差，反映出學生伙食費管理、食堂採購、教師陪餐等方面可能存在風腐問題。

經過梓潼縣紀委監委聯動審計、教體、市場監管等部門人員力量，深入全縣中小學校（含幼兒園）調查整治，挖出食堂伙食費中列支其他費用、違規發放「陪餐費」、食堂負責人收受食材供應商紅包等問題線索82件，其中立案53件，處理處分48人，挽回經濟損失548萬餘元。

而綿陽市平武中學原食堂經理吳某也是這次「校園餐」專項整治中揪出的典型案件。據了解，吳某短短兩個月就利用經理職權從學校食堂大肆斂財。2019年10月，食堂小吃部承包人呂某某為感謝吳某在承包過程中提供的幫助，送給他2萬元好處費。此後直至2024年4月，呂某某先後12次以食堂小吃部利益分配名義，送給吳某好處費共計51萬餘元。辦案人員形容，「吳某對校內各類食品供應可以說是雁過拔毛，連食堂小賣部的麵包都要『揩』一手。」

而部分低配學生餐與高配教師餐的現象也顯示，規定的「陪餐制」並未落實，新京報評論直言，「一校兩餐」說明就餐管理沒有「一碗水端平」，究竟是校領導如此安排，還是食堂經營者歧視學生巴結教師？無論是哪種情況，都不能容忍。

觀義初級中學。（取材自百度百科）
觀義初級中學。（取材自百度百科）

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