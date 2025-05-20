倒賣軍火？江屬廠螺母1個10元人民幣 檢認定「槍枝散件」

馬某一方曾委托第三方對螺母進行鑒定，結論認為不屬於槍的主要零部件。（取材自澎湃新聞）

江蘇南通一對父子經營金屬製品廠，生產螺母、螺絲等產品，2022年被警方抓獲，指控其涉及非法製造、買賣槍枝，檢方對兒子馬某強建議量刑10年3個月以上、11年以下。父親馬某喊冤，稱他們生產的螺母是用於玩具槍的，不應該被認定為「槍枝散件」；網友也嘲諷，照檢方的邏輯，賣萊陽鋼管、山東煤氣罐是不是也算倒賣軍火？

澎湃新聞報導，馬某表示，2022年6月24日凌晨5時許，他在自己的五金廠被廣東珠海警方控制。隨後，警方在其倉庫查扣了一批五金螺母，稱這批螺母屬於「槍枝散件」。第二天，他被帶至廣東珠海關押。與此同時，他的兒子馬某強正在山東出差，也被珠海警方跨省抓獲。

根據珠海市公安局司法鑒定中心曾出具的鑒定結果顯示，在查獲的1977個槍管螺母中，至少有1746個屬於槍枝散件。但馬某一方曾委託第三方對其生產的螺母進行鑒定，其鑒定結果是：送檢的螺母不是中國制式槍枝的零部件；送檢的螺母是國外某些槍枝的槍身與散熱套筒之間起連接和固定作用的輔助配件，不是槍的主要零部件。

馬某稱，他們生產的螺母是用於玩具槍的，並非「槍枝散件」。其螺母售價僅每個10元（人民幣，下同，約1.3美元），每個利潤1元至2元。

根據檢方起訴書，馬某強在明知五金廠沒有資質可以生產、銷售槍枝散件的情況下，為了非法牟利，以「上海巴瀾斯國際貿易有限公司」的名義在阿里巴巴註冊網店，通過微信 、阿里巴巴接受訂單，製作用於國外AR15系列制式槍枝的配件槍管螺母。馬某強接到訂單後調試機床設備，安排員工生產上述槍管螺母，並進行出售。

但馬某一方提出西南政法大學司法鑒定中心的鑒定意見書，表示該螺母不屬於槍械的主要機構中起主要功能的零部件(含制式槍、仿真遊戲槍)，應屬於槍械的輔助配件。

由於控辯雙方的觀點爭議很大，此案一審尚未宣判，不排除會再次開庭。但網友不認同檢方論點，還有人開酸「萊陽鋼管、山東煤氣罐是不是也算倒賣軍火了？」「照這麼說所有的鋼鐵生產企業法人都該被判刑，畢竟槍械是金屬的」。