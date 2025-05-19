湖北90後撞傷人 竟運至廢棄廁所 兩度回去看「死了沒」

邢某將傷者棄置的廢棄廁所。（取材自紅星新聞）

「90後」邢姓男子凌晨駕車撞傷行人周某，第一時間不是報警，而是將周某運至其老家一棟舊屋廢棄廁所內藏匿，此後他兩度回廁所查看，直到確認周某死亡才投案。法官考量他自首及賠償周某家屬75萬元（人民幣，下同），依故意殺人罪判他10年徒刑。大批網民質疑法院輕判，尤其邢某曾兩度駕車撞死三人，諷「原來用錢真的可以買命」。

紅星新聞報導，邢某家住湖北陽新縣，案發前是一名個體工商戶，2023年12月26日凌晨3時多，邢某駕駛正三輪載貨摩托車前往屠宰場拉豬肉，與當時45歲的行人周某發生碰撞，邢某下車發現周某受傷，將周某運至其老屋廢棄廁所內藏匿。

隨後，邢某駕駛另一輛三輪摩托車繼續前往屠宰場拉豬肉。4時50分左右，邢某返回老屋察看周某，發現其沒有動靜，便駕車將豬肉運送至店中售賣。9時許，邢某賣完豬肉後再次回到老屋廁所察看，發現周某已死亡。當天17時許，邢某在妻子陪同下投案。事後，交警部門認定，此次事故邢某承擔事故全部責任，周某無責任。

邢某家人在證言中表示，邢某此前發生過兩次交通事故，致使三人死亡，為此賠償了200多萬元，此後他性情大變。

邢某供述稱，此次事故發生後，他抱著僥倖心理沒有報警，剛把被害人轉移到廁所時，還往被害人嘴裡餵了水。

一審期間，邢某的家屬代他賠償被害人家屬75萬元，被害人家屬對邢某表示諒解。

黃石市中級人民法院認為，邢某行為已構成故意殺人罪，自首可減輕處罰；邢某親屬賠償被害人，獲得被害人家屬的諒解，可酌情從輕處罰。邢某此前先後兩次因交通肇事致人死亡，據此一審以邢某犯故意殺人罪，判處有期徒刑10年。

邢某不服一審判決，提起上訴，今年3月24日，湖北省高院 駁回上訴，維持原判。

對此，網民紛紛評論「故意殺人罪了，還只判了10年」、「原來用錢是真的可以買命的啊」、「之前兩次交通事故致三人死亡不會被吊銷執照嗎，還能來第三次」、「駕照真成了殺人執照了？」