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川男詐騙3270萬 給女友買豪宅豪車 自己節儉度日

中國新聞組／北京18日電
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劉某的女友用其詐騙所得買豪宅、豪車。（取材自成都日報）
劉某的女友用其詐騙所得買豪宅、豪車。（取材自成都日報）

四川省成都一名劉姓男子，是個隱藏極深的詐騙犯，通過非法手段騙取3270萬元（民幣，下同，約453.7萬美元），他將大部分錢供女友用來購買豪宅、豪車，自己卻無車無房和父母住在一起、非常節儉。目前，劉某已被批准逮捕。

成都日報報導，日前，成都公安經偵部門公布了一起系列合約詐騙案的細節，該案主要犯罪嫌疑人劉某，專門以租賃或出售加油站、加氣站為由，透過偽造合約協議、營業執照及私刻印章等手段，截至案發，共騙取錢財3270萬元。目前，劉某已遭查封、扣押涉案資產2500餘萬元，該案已移送檢察機關審查起訴。

「劉某在騙取錢財後，並沒有立即揮霍，而是想盡辦法逃避追查。」成都市公安局經偵支隊二大隊副大隊長董磊說，劉某利用商業預付卡監管漏洞，用贓款在全國多個商超購買預付卡，然後通過「卡串串」將預付卡進行售賣，「卡串串」在收取相應的提成後將錢打回給劉某，想以此形成資金流向的物理隔離。

正因如此，劉某被抓獲後拒不認罪。專案組民警在三個月的時間奔波於全國10餘個城市，詢（訊）問涉案人員70餘人，梳理分析涉案帳戶80餘個、資金流水30餘萬條，查清贓款去向，取得關鍵證據，檢察機關對劉某餘批準逮捕。

據專案組民警介紹，劉某的詐騙所得並沒有用來自己消費，而是幾乎都轉給了自己的女友，女友用來購買豪宅、豪車，劉某自己的生活則是非常節儉。

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