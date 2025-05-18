我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

狂躁女遭送醫 河南醫院竟當街上銬帶走 院方辯稱用約束帶

中國新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
女子雙手被控制住不停在地上掙扎。(視頻截圖)
女子雙手被控制住不停在地上掙扎。(視頻截圖)

河南省禹州市一名女子日前遭醫護上手銬強制送醫，她在過程中不斷自報姓名高喊救命，事件在社群引發質疑聲浪，院方辯稱使用的是精神科約束帶，不過禹州當局隨後承認「採取不當約束措施」，涉事醫生停職，涉事工作人員則被辭退。

綜合媒體報導，禹州網友日前在社群發布一段短影音顯示，一名被上手銬的女子，癱坐在地上不斷高喊救命，強調「我的頭腦很清晰」並自報姓名；兩名醫護要把她架上擔架，強制送醫治療。女子當街高喊「你看我戴的手銬」，引發路人圍觀並質疑醫護：「她說她沒病，為何要給她戴手銬？」、「哪有醫院戴手銬的？」

短影音迅速引發熱傳，網友們一面倒質疑，醫院不是執法機關，憑什麼使用手銬當街抓走病人？由於中國不時傳出正常人「被精神病」的案例，許多網友還要求當局拿出該女子是精神病的證據。

據紅星新聞報導，事件引發關注後，禹州市中醫院120急救中心工作人員稱，這是一個精神病患者，屬於狂躁症，當時接到群眾電話，稱自己女兒有焦慮、抑鬱病史，排斥吃藥治療、動手打人，請求將患者帶走治療。禹州市中醫院精神科工作人員回應稱，該女子當時情緒比較激動，就用了「精神科約束帶」，不是手銬。

不過影片清楚顯示，該女子被戴上的是金屬材質的手銬，不是非金屬材質的醫用約束帶。

禹州市衛生健康委迅速進行調查處置，責令涉事醫院對醫師謝某某停職處理、對工作人員高某某予以辭退，並作進一步調查處置。

河南

上一則

香港公屋打濫 42戶擁內地物業、商鋪 房委會26伙全收回

下一則

英駐中大使魏磊中文超流利 父親是前港督

延伸閱讀

撐傘、穿古裝跑馬拉松 河南女這回變身尕娘娘又火了

撐傘、穿古裝跑馬拉松 河南女這回變身尕娘娘又火了
涉嫌性勒索、監禁女子 檀香山1稽查員遭停職

涉嫌性勒索、監禁女子 檀香山1稽查員遭停職
苗華停職檢查後 被罷免中國全國人大代表職務

苗華停職檢查後 被罷免中國全國人大代表職務
陸軍基地沒掛正副元首及國防部長玉照 指揮官遭停職

陸軍基地沒掛正副元首及國防部長玉照 指揮官遭停職

熱門新聞

北京中日友好醫院醫師肖飛(右)與住院醫師董襲瑩(左)不倫案，中國國家衛健委今宣布，肖飛被吊銷醫師執業證書並遭解聘；董襲瑩的醫學院入學資格證實為造假，其畢業證書及醫師資格、執業證書均被撤銷。(取材自微博)

北京男女醫師不倫+特權案 雙方同被撤銷醫師資格

2025-05-15 11:14
中國國台辦新聞發言人陳斌華14日主持例行記者會，他就美國總統川普提及統一的言論做出回應。(記者陳政錄／攝影)

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

2025-05-14 09:00
巴西總統魯拉（左二）與妻子姜嘉（左一）訪華，與習近平（右二）與彭麗媛（右一）合影。 （歐新社）

巴西第一夫人一句話惹惱習近平 竟是為了TikTok？

2025-05-16 11:09
烤製的雞爪，不紡中國人愛吃。（取材自觀察者網）

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量「趨近於零」

2025-05-10 22:17
黃楊鈿甜有「小趙麗穎」稱號。(微博)

坑爹？中國17歲女演員戴230萬耳環掀波 父為退休公務員

2025-05-15 20:56
中國國務院副總理何立峰。(路透)

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

2025-05-11 16:48

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃