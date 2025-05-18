狂躁女遭送醫 河南醫院竟當街上銬帶走 院方辯稱用約束帶

女子雙手被控制住不停在地上掙扎。(視頻截圖)

河南 省禹州市一名女子日前遭醫護上手銬強制送醫，她在過程中不斷自報姓名高喊救命，事件在社群引發質疑聲浪，院方辯稱使用的是精神科約束帶，不過禹州當局隨後承認「採取不當約束措施」，涉事醫生停職，涉事工作人員則被辭退。

綜合媒體報導，禹州網友日前在社群發布一段短影音顯示，一名被上手銬的女子，癱坐在地上不斷高喊救命，強調「我的頭腦很清晰」並自報姓名；兩名醫護要把她架上擔架，強制送醫治療。女子當街高喊「你看我戴的手銬」，引發路人圍觀並質疑醫護：「她說她沒病，為何要給她戴手銬？」、「哪有醫院戴手銬的？」

短影音迅速引發熱傳，網友們一面倒質疑，醫院不是執法機關，憑什麼使用手銬當街抓走病人？由於中國不時傳出正常人「被精神病」的案例，許多網友還要求當局拿出該女子是精神病的證據。

據紅星新聞報導，事件引發關注後，禹州市中醫院120急救中心工作人員稱，這是一個精神病患者，屬於狂躁症，當時接到群眾電話，稱自己女兒有焦慮、抑鬱病史，排斥吃藥治療、動手打人，請求將患者帶走治療。禹州市中醫院精神科工作人員回應稱，該女子當時情緒比較激動，就用了「精神科約束帶」，不是手銬。

不過影片清楚顯示，該女子被戴上的是金屬材質的手銬，不是非金屬材質的醫用約束帶。

禹州市衛生健康委迅速進行調查處置，責令涉事醫院對醫師謝某某停職處理、對工作人員高某某予以辭退，並作進一步調查處置。