玩忽職守？曼谷塌樓案逮17人 中鐵十局總經理張傳令被捕

泰國曼谷因地震塌樓案發生近2個月後，至今尋獲89具遺體，仍有7人下落不明。（路透資料照）

今年3月28日的緬甸大震，竟讓遠在泰國 曼谷興建中的政府審計署總部大樓，成為當地唯一被震到「垂直式崩塌」的建築，至今尋獲89具遺體，仍有7人下落不明。泰媒報導，泰國刑事法院14日因應此事，以玩忽職守及違反建築法規的罪名逮捕參與大樓設計、監督和施工的17名公司董事和工程師，包括中鐵十局泰國分公司董事、總經理張傳令。

該棟大樓興建工程，由泰國最大建築公司「義大利 -泰國發展公司」（ITD）與中國中鐵（CREC）子公司中鐵十局的泰國分公司聯合執行。

被批捕的17人包括工程師、項目管理和建築承包商高管。泰國警方只透露其中一人的名字，即泰國最大的建築公司之一的意泰發展公司（Italian Thai Development）總裁，71歲的商人普雷姆切‧卡納蘇塔（Premchai Karnasuta）。

大都會 警察局副局長諾帕辛（Noppasin Poonsawat）表示，「專家評估顯示，該建築設計不符合部級規定，也未達到參考範圍中概述的技術標準。」他還表示，所用建築材料也存在違規行為，包括使用不合格的混凝土和鋼材。此外，調查人員還在工程文件中發現偽造的簽名。

先前於4月19日，泰國特別調查局（DSI）以涉嫌違反「外國商業法」，拘捕1名參與興建大樓的中鐵十局泰國分公司總經理張傳令。

聯合早報稱，初步調查顯示，中鐵十局涉嫌讓3名泰國人當掛名股東，規避外資企業持股限制。據查這3人共持有中鐵十局泰國分公司51%股權、其餘49%股權由張傳令持有。這也是泰國當局准許外國公司持股的上限。