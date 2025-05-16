取款須親辦？重病湘婦被抬去銀行領醫藥費 死在門口

因被要求親自取款倒在銀行門口的患病老人，被診斷為心源性猝死。（取材自封面新聞)

中國近日又發生一起病人須親臨銀行櫃檯取款事件，且湖南株洲的彭女士被抬到銀行辦理業務後在門口去世，引發網友熱議。家屬稱，中國農業銀行株洲分行人員要求當事人到場，也沒告知可以上門服務；銀行則表示，彭女士的女兒陳小姐並未向工作人員說明彭女士的身體情況，網傳消息有不實成分，目前當地公安正在調查處理。

綜合極目新聞、自由亞洲電台、明報等媒體報導，陳小姐近日攜帶母親的定期存款本到銀行取款，以支付醫療費 ，在連續三次輸錯密碼後，銀行工作人員表示，需要客戶本人到櫃檯辦理業務。

當天下午，62歲的彭女士坐輪椅、插著氧氣管到銀行辦理業務，在持續近一個半小時後，彭女士不幸死亡。直至當晚近8時許，銀行在客戶本人已離世情況下，才允許將5萬人民幣(約6982美元)的定期存款取出。銀行方面稱，彭的女兒並未和銀行工作人員說明客戶彭女士的身體情況。

但彭女士親屬指控，當天陳小姐曾明確告訴銀行的工作人員，母親重病，來不了銀行辦理手續，但是銀行工作人員強調要求當事人前來，也未主動提供上門服務。期間，銀行人員要求彭女士做出抬頭、搖頭、眨眼等難以完成的動作，且手續從下午4時一直辦到5時多還沒辦好，「姑媽慢慢倒在了銀行門口」，最終不幸去世。

中國農業銀行株洲分行15日回應稱，當天行員發現彭女士狀態不佳，立即引導客戶到櫃檯綠色通道，啟動特殊流程，並告知這種情況可以上門服務，但陳小姐並未表態，之後更表示不打算送老人去醫院，要求直接支取存款辦理後事。內勤行者再次告知可由陳小姐留下辦理手續，先帶老人回去休息，仍遭拒絕。

銀行表示，對此事件方面高度重視，已第一時間成立專項工作組，全力配合公安機關開展調查，並向逝者致以沉痛哀悼，將配合家屬做好善後事宜。

經法醫確認，彭女士死因是突發疾病。有網友質疑銀行明明有上門的服務，家屬不要求也不預約，有「碰瓷」疑慮。