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南京男手機落水 花錢雇打撈隊無果 但隔天定位竟出現…

中國新聞組／上海14日電
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失主的手機定位圖。(取材自紫牛新聞)
失主的手機定位圖。(取材自紫牛新聞)

貴重物品落水如何搜尋？南京楊先生4月11日晚，在南京市鼓樓區寶塔橋附近一處河道旁釣魚時，剛買的手機掉進了河裡。手機落水後，他聯繫一支民間打撈隊幫忙想尋回手機。對方開價3米水深以內撈上來收1000元（人民幣，下同，約139美元），撈不上來收500元。

來源：YouTube

揚子晚報報導，楊先生表示，「大概晚上11時，師傅穿著潛水服，帶著氧氣瓶，下水打撈了一會就上來告訴我沒有找到，如果要去河泥裡摸索，得加到2000元」，不願意多掏冤枉錢的楊先生表示拒絕，在付過500元後離開。

全副武裝的打撈人員。(取材自紫牛新聞)
全副武裝的打撈人員。(取材自紫牛新聞)

「手機是剛買了半年的蘋果16，價值大約5000多元，我覺得對方要價太高，也不一定能撈到，就覺得算了」，楊先生說。

打撈後的第二天，楊先生試著查看手機定位，意外發現手機的最後定位出現在附近的大觀天地商場裡，楊先生說，由於手機有著一定防水性，所以在有電的情況下，定位是可以被看到的，但是一旦關機，就只會出現最後停留的位置。順著定位，楊先生來到這家商場，發現裡面有幾家手機回收的店鋪。「這幾家店鋪都表示，沒有回收過我的手機，我因此報了警，但是由於手機只是遺失，也沒有更多證據，警方沒法以盜竊來立案。」

楊先生質疑「水下打撈」師傅有貓膩，他說，自己丟手機這事知道的人很少。「事發當天，我旁邊還有一位釣魚師傅，我請他用抄網幫我撈撈看，除此之外便沒有其他人知道了」，他說，丟失手機的河道岸邊並不是灘塗，而是垂直的河岸，所以手機被水流沖到岸邊後被人撿走的可能性非常小。由於是通過軟件聯繫後進行的線下交易，楊先生也沒有辦法通過平台對服務維權或給出差評。

手機落水是否會因陷入淤泥或遭遇干擾導致定位「漂移」？通訊專家表示，大部分情況下不會發生，手機人為拿走的可能性更高。

釣魚

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