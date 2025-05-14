耗資10億、潮汕最牛違建「英之園」慘了 當局限期拆除

典型潮汕建築風格的「英之園」。(取材自青蜂俠)

廣東汕頭一處被稱為「潮汕最牛違建豪宅」的「英之園」，因違法占用逾50畝集體工業用地，遭當地政府下令限期拆除。該建築群由原村民陳某擅自興建，未經合法審批，已被責令於45日內自行拆除，否則將依法強拆。

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據了解，英之園從2013年開始籌備建設，俗稱「大觀園」具有典型潮汕建築風格，用潮汕地區特有的「駟馬拖車」格局，院內包含四棟北京四合院風格的建築以及七棟後歐式別墅，據稱耗資10億人民幣（約1.39億美元）。在短視頻平台，「英之園」出現頻率頗高，曾不斷有自媒體博主進行探訪、拍攝，引發網友熱議，不少網友稱其為「廣東潮汕最牛違建私人豪宅」。

典型潮汕建築風格的「英之園」。(取材自大皖新聞)

大皖新聞報導，廣東汕頭市潮陽區政府近日發布強拆公告，指出「英之園」非法占用集體工業土地違建住房十餘座，占地54.561畝。西臚鎮政府工作人員13日證實此事屬實，對於是否真如傳言耗資10億，則表示無法提供資料。

公告稱，「英之園」位於西臚鎮西二社區，主人是原村民陳某。該建築是陳某未經有權批准機關批准，擅自占用社區集體土地建設。經汕頭市自然資源局立案調查，該集體工業用地上建成的老式厝五座（建築面積合計7345.84平方米）、樓房六座（建築面積合計2495.4平方米）、東北角近圍牆一座樓房的大部分（建築面積396.11平方米）、涼亭西面的一部分（建築面積18.47平方米）及大門（面積40.9平方米）、大門一面的圍牆（面積52.7平方米）。為維護行政執法的嚴肅性，限陳某在本公告公布之日起45日內自行拆除上述違法建（構）築物和設施完畢並清理現場。如陳某彪逾期未拆除完畢的，汕頭市潮陽區人民政府將依法予以強制拆除。